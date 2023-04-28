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Скворцова: "Конвасэл" эффективен против штамма коронавируса "Арктур" - РИА Новости, 28.04.2023
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13:19 28.04.2023 (обновлено: 13:54 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/vaktsina-1868439195.html
Скворцова: "Конвасэл" эффективен против штамма коронавируса "Арктур"
Скворцова: "Конвасэл" эффективен против штамма коронавируса "Арктур" - РИА Новости, 28.04.2023
Скворцова: "Конвасэл" эффективен против штамма коронавируса "Арктур"
Вакцина "Конвасэл" эффективна против всех модификаций "омикрон" штамма коронавируса, штамм "арктур" является модификацией "омикрона", поэтому вакцина эффективна РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:19
2023-04-28T13:54
вероника скворцова
здоровье - общество
россия
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вакцина "Конвасэл" эффективна против всех модификаций "омикрон" штамма коронавируса, штамм "арктур" является модификацией "омикрона", поэтому вакцина эффективна против него, заявила глава федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова."Штамм "Арктур"... - это одна из разновидностей "Омикрона", ...и вакцина "Конвасэл" является эффективной для любой модификации "Омикрона", которые в основном меняют поверхностную структуру, белковую вируса", - сказала Скворцова журналистам.Она добавила, что препарат "Мир-19" является эффективным антидотом в случае инфицирования вирусом.
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вероника скворцова, здоровье - общество, россия, общество, коронавирус covid-19
Вероника Скворцова, Здоровье - Общество, Россия, Общество, Коронавирус COVID-19
Скворцова: "Конвасэл" эффективен против штамма коронавируса "Арктур"

Скворцова заявила об эффективности вакцины "Конвасэл" против штамма коронавируса "Арктур"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вакцина "Конвасэл" эффективна против всех модификаций "омикрон" штамма коронавируса, штамм "арктур" является модификацией "омикрона", поэтому вакцина эффективна против него, заявила глава федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
"Штамм "Арктур"... - это одна из разновидностей "Омикрона", ...и вакцина "Конвасэл" является эффективной для любой модификации "Омикрона", которые в основном меняют поверхностную структуру, белковую вируса", - сказала Скворцова журналистам.
Она добавила, что препарат "Мир-19" является эффективным антидотом в случае инфицирования вирусом.
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