https://ria.ru/20230428/vaktsina-1868439195.html

Скворцова: "Конвасэл" эффективен против штамма коронавируса "Арктур"

Скворцова: "Конвасэл" эффективен против штамма коронавируса "Арктур" - РИА Новости, 28.04.2023

Скворцова: "Конвасэл" эффективен против штамма коронавируса "Арктур"

Вакцина "Конвасэл" эффективна против всех модификаций "омикрон" штамма коронавируса, штамм "арктур" является модификацией "омикрона", поэтому вакцина эффективна РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:19

2023-04-28T13:19

2023-04-28T13:54

вероника скворцова

здоровье - общество

россия

общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вакцина "Конвасэл" эффективна против всех модификаций "омикрон" штамма коронавируса, штамм "арктур" является модификацией "омикрона", поэтому вакцина эффективна против него, заявила глава федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова."Штамм "Арктур"... - это одна из разновидностей "Омикрона", ...и вакцина "Конвасэл" является эффективной для любой модификации "Омикрона", которые в основном меняют поверхностную структуру, белковую вируса", - сказала Скворцова журналистам.Она добавила, что препарат "Мир-19" является эффективным антидотом в случае инфицирования вирусом.

https://ria.ru/20230419/covid-19-1866225214.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вероника скворцова, здоровье - общество, россия, общество, коронавирус covid-19