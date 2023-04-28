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В Киеве призвали конфисковать активы центров Россотрудничества за границей - РИА Новости, 28.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:53 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/ukraina-1868498208.html
В Киеве призвали конфисковать активы центров Россотрудничества за границей
В Киеве призвали конфисковать активы центров Россотрудничества за границей - РИА Новости, 28.04.2023
В Киеве призвали конфисковать активы центров Россотрудничества за границей
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в пятницу в своем блоге на LIGA.net призвал западных партнеров закрыть все центры... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:53
2023-04-28T15:53
специальная военная операция на украине
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
евгений примаков (россотрудничество)
в мире
украина
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в пятницу в своем блоге на LIGA.net призвал западных партнеров закрыть все центры Россотрудничества за границей и конфисковать их имущество. Деятельность культурных центров, Русских домов в странах Европы подвергается давлению. Ранее пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства сообщила, что министерство иностранных дел Румынии уведомило посла РФ в Бухаресте о решении властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки (РЦНЕ), решение вызвано якобы пропагандой и дезинформацией со стороны центра. Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, в свою очередь, заявил РИА Новости, что агентство и МИД РФ прорабатывают шаги в связи с закрытием Русского дома в Румынии. Он выразил мнение, что направления работы Россотрудничества побуждают сравнить организацию, с одной стороны, с широко известными и представленными во всем мире институтами в сфере культурной дипломатии, как Британский Совет, Гете-Институт, Французский институт, а с другой - с агентствами по международному развитию, как американский USAID, германский GIZ. Ткаченко напомнил, что в 2016 году Европарламент признал Россотрудничество "пропагандистской структурой". Ранее руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил. что Россотрудничество "перебрасывает ресурсы" в регионы, которые на данный момент являются приоритетными: в страны Африки, Азии, Латинской Америки.
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россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков (россотрудничество), в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Евгений Примаков (Россотрудничество), В мире, Украина
В Киеве призвали конфисковать активы центров Россотрудничества за границей

Минкультуры Украины призвало конфисковать активы центров Россотрудничества за границей

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЗдание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Кишиневе, облитое неизвестными красной краской
Здание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Кишиневе, облитое неизвестными красной краской - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Здание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Кишиневе, облитое неизвестными красной краской. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в пятницу в своем блоге на LIGA.net призвал западных партнеров закрыть все центры Россотрудничества за границей и конфисковать их имущество.
Деятельность культурных центров, Русских домов в странах Европы подвергается давлению. Ранее пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства сообщила, что министерство иностранных дел Румынии уведомило посла РФ в Бухаресте о решении властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки (РЦНЕ), решение вызвано якобы пропагандой и дезинформацией со стороны центра. Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, в свою очередь, заявил РИА Новости, что агентство и МИД РФ прорабатывают шаги в связи с закрытием Русского дома в Румынии.
«
"Россотрудничество является самым масштабным, лучше всего финансируемым и исторически укоренившимся институтом российской культурной дипломатии, которая сегодня в разных уголках мира распространяет не только российские нарративы. Останавливать российскую пропаганду за границей самими санкциями не удастся. Следует арестовывать имущество пропагандистских центров", - написал Ткаченко.
Он выразил мнение, что направления работы Россотрудничества побуждают сравнить организацию, с одной стороны, с широко известными и представленными во всем мире институтами в сфере культурной дипломатии, как Британский Совет, Гете-Институт, Французский институт, а с другой - с агентствами по международному развитию, как американский USAID, германский GIZ. Ткаченко напомнил, что в 2016 году Европарламент признал Россотрудничество "пропагандистской структурой".
Ранее руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил. что Россотрудничество "перебрасывает ресурсы" в регионы, которые на данный момент являются приоритетными: в страны Африки, Азии, Латинской Америки.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Евгений Примаков (Россотрудничество)В миреУкраина
 
 
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