https://ria.ru/20230428/ukraina-1868498208.html

В Киеве призвали конфисковать активы центров Россотрудничества за границей

В Киеве призвали конфисковать активы центров Россотрудничества за границей - РИА Новости, 28.04.2023

В Киеве призвали конфисковать активы центров Россотрудничества за границей

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в пятницу в своем блоге на LIGA.net призвал западных партнеров закрыть все центры... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:53

2023-04-28T15:53

2023-04-28T15:53

специальная военная операция на украине

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

евгений примаков (россотрудничество)

в мире

украина

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в пятницу в своем блоге на LIGA.net призвал западных партнеров закрыть все центры Россотрудничества за границей и конфисковать их имущество. Деятельность культурных центров, Русских домов в странах Европы подвергается давлению. Ранее пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства сообщила, что министерство иностранных дел Румынии уведомило посла РФ в Бухаресте о решении властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки (РЦНЕ), решение вызвано якобы пропагандой и дезинформацией со стороны центра. Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, в свою очередь, заявил РИА Новости, что агентство и МИД РФ прорабатывают шаги в связи с закрытием Русского дома в Румынии. Он выразил мнение, что направления работы Россотрудничества побуждают сравнить организацию, с одной стороны, с широко известными и представленными во всем мире институтами в сфере культурной дипломатии, как Британский Совет, Гете-Институт, Французский институт, а с другой - с агентствами по международному развитию, как американский USAID, германский GIZ. Ткаченко напомнил, что в 2016 году Европарламент признал Россотрудничество "пропагандистской структурой". Ранее руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил. что Россотрудничество "перебрасывает ресурсы" в регионы, которые на данный момент являются приоритетными: в страны Африки, Азии, Латинской Америки.

https://ria.ru/20230418/arest-1866192618.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), евгений примаков (россотрудничество), в мире, украина