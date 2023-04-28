"Укрэнерго" назвало ситуацию с электроснабжением на востоке страны сложной
В компании "Укрэнерго" назвали ситуацию с электроснабжением на востоке Украины сложной
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В энергетической компании "Укрэнерго" в пятницу сообщили, что дефицита в украинской энергосистеме нет, однако остается сложной ситуация на востоке страны из-за повреждения одного из энергообъектов в восточном регионе.
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"Утренняя ракетная атака ... не привела к необходимости ограничения потребления. Однако остается сложной ситуация на востоке Украины, где из-за обстрелов получил повреждения энергетический объект", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
В сообщении отмечается, что ремонтные бригады "Укрэнерго" работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся атакам. Но для восстановления необходимого уровня энергоснабжения, который был до массированных обстрелов, необходимо время и ресурсы.
При этом уточнили, что производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Гидроэлектростанции продолжают работать не только для покрытия пиков потребления утром и вечером, но и на протяжении всех суток. Продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдавию, а также - незначительный импорт из Словакии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.