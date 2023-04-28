https://ria.ru/20230428/ukraina-1868421804.html

"Укрэнерго" назвало ситуацию с электроснабжением на востоке страны сложной

"Укрэнерго" назвало ситуацию с электроснабжением на востоке страны сложной - РИА Новости, 28.04.2023

"Укрэнерго" назвало ситуацию с электроснабжением на востоке страны сложной

В энергетической компании "Укрэнерго" в пятницу сообщили, что дефицита в украинской энергосистеме нет, однако остается сложной ситуация на востоке страны из-за... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:39

2023-04-28T12:39

2023-04-28T12:39

специальная военная операция на украине

украина

молдавия

укрэнерго

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В энергетической компании "Укрэнерго" в пятницу сообщили, что дефицита в украинской энергосистеме нет, однако остается сложной ситуация на востоке страны из-за повреждения одного из энергообъектов в восточном регионе. В сообщении отмечается, что ремонтные бригады "Укрэнерго" работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся атакам. Но для восстановления необходимого уровня энергоснабжения, который был до массированных обстрелов, необходимо время и ресурсы. При этом уточнили, что производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Гидроэлектростанции продолжают работать не только для покрытия пиков потребления утром и вечером, но и на протяжении всех суток. Продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдавию, а также - незначительный импорт из Словакии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

молдавия

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украина, молдавия, укрэнерго, вооруженные силы рф, польша