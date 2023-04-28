https://ria.ru/20230428/ubiystvo-1868362243.html

Чавушоглу назвал убийство посла Карлова одним из самых тяжелых моментов

Чавушоглу назвал убийство посла Карлова одним из самых тяжелых моментов - РИА Новости, 28.04.2023

Чавушоглу назвал убийство посла Карлова одним из самых тяжелых моментов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что самыми тяжелыми моментами в его министерской карьере стали урегулирование кризиса в отношениях с Москвой после... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:26

2023-04-28T10:26

2023-04-28T10:26

в мире

россия

анкара (провинция)

турция

андрей карлов

мевлют чавушоглу

фетхуллах гюлен

су-24

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АНКАРА, 28 апр - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что самыми тяжелыми моментами в его министерской карьере стали урегулирование кризиса в отношениях с Москвой после того, как турецкий истребитель сбил российский самолет в Сирии, а также убийство посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. "Когда я вступил в должность в 2015 году, первым, кому мне пришлось звонить, был министр иностранных дел России (Сергей - ред.) Лавров после сбитого самолета. Это был очень серьезный кризис. Потребовалось восемь месяцев, чтобы восстановить отношения. Одно из событий, которое меня больше всего расстроило, - это когда я получил известие о смерти российского посла Карлова как раз в тот момент, когда мы собирались приземлиться в Москве", - заявил Чавушоглу в интервью газете Hürriyet. Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России. По словам Чавушоглу, он получил сообщение о гибели Карлова, находясь в самолете на пути в Москву. "Нам позвонили. Звук тоже не разобрать. Говорили, что было нападение на российского посла. Я думал, что было физическое нападение, его ударили и он упал. Я не мог понять, что в него стреляли из пистолета. Потом мы снова связались через несколько минут. На этот раз мы узнали, что он был убит выстрелом из пистолета. Мы собираемся приземлиться в России. Конечно, мы не можем принять это нападение, всё будет сделано, но посла убивают в твоей собственной стране. Когда я приземлился, я понял, что все были более стоическими, чем я. На следующий день я пошел на встречу с Лавровым, он был очень опечален, но они знали, что у нашего государства не было никаких намерений. На самом деле мы узнали, что это сделал сотрудник FETÖ (запрещенная в Турции организация проповедника Фетхуллаха Гюлена, с которым Анкара связывает попытку госпереворота в 2016 году - ред.)", - заявил глава МИД Турции. Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который их отверг. В марте 2021 года суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры. Во время боевого вылета 24 ноября 2015 года российский Су-24 был сбит в Сирии турецким истребителем. Члены экипажа Олег Пешков и Константин Мурахтин успели катапультироваться. Мурахтин был спасен, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в расстреле, были уничтожены, погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России. Мурахтин был награжден орденом Мужества.

https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868211636.html

https://ria.ru/20230427/zemletryasenie-1868202963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, анкара (провинция), турция, андрей карлов, мевлют чавушоглу, фетхуллах гюлен, су-24