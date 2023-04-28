https://ria.ru/20230428/ubiystva-1868419899.html

В Таиланде беременную женщину подозревают в 13 убийствах

В Таиланде беременную женщину подозревают в 13 убийствах - РИА Новости, 28.04.2023

В Таиланде беременную женщину подозревают в 13 убийствах

Управление по борьбе с преступностью полиции Таиланда подозревает 36-летнюю беременную женщину в предумышленном смертельном отравлении цианидами (солями... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:32

2023-04-28T12:32

2023-04-28T12:32

в мире

таиланд

бангкок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97700/99/977009963_0:49:1999:1173_1920x0_80_0_0_4d923b1f72b0cefd26d8fd63636dc086.jpg

БАНГКОК, 28 апр - РИА Новости. Управление по борьбе с преступностью полиции Таиланда подозревает 36-летнюю беременную женщину в предумышленном смертельном отравлении цианидами (солями синильной кислоты) 13 человек, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post. По информации издания, Сарарат Рангсивуттхапхон была задержана во вторник в одном из помещений комплекса зданий правительства Таиланда на северной окраине Бангкока по подозрению в убийстве с помощью цианидов ее 32-летней знакомой. Сирипхон Кханвонг скоропостижно скончалась за несколько дней до этого сразу после участия вместе с подозреваемой в буддийской церемонии в провинции Ратчабури. Заявление в полицию написали мать и старшая сестра Кханвонг, заподозрившие, что ее смерть могла быть неестественной. Кроме того, все ценные вещи, включая деньги и драгоценности, которые были с собой у погибшей, пропали. Вскрытие тела Кханвонг показало наличие в ее организме следов цианистых солей. В заявлении родных погибшей говорилось, что подозреваемая подружилась с Кханвонг совсем недавно, но быстро стала ее ближайшей подругой, сообщает газета со ссылкой на полицию. При аресте у подозреваемой была найдена бутылочка, содержащая цианистую соль, идентичную той, которую обнаружили ранее в организме Кханвонг. Еще до задержания подозреваемой в полицию также обратился брат умершего в апреле 35-летнего мужчины, который на протяжение последних месяцев состоял с ней в близких отношениях после того, как в прошлом году подозреваемая оформила развод со своим мужем, начальником одного из районных отделов полиции в провинции Ратчабури. Родные мужчины подозревают, что он также был отравлен цианистым соединением, хотя во врачебной справке о его смерти записано, что он умер от инфаркта. Подозреваемая может быть виновна в 13 убийствах В ходе следствия выяснилось, что с 2020 по начало 2023 года скоропостижно скончались еще 11 человек, с которыми подозреваемая некоторое время близко дружила. В случае, если эта информация подтвердится, Рангсивуттхапхон будут предъявлены обвинения в 13 убийствах, сообщает газета. По показаниям одного из свидетелей, который сопровождал родных Кханвонг при подаче заявления и обратил внимание полиции на серию необъясненных скоропостижных смертей друзей и знакомых подозреваемой, погибших можно условно разделить на пять групп: тех, кто вместе с ней участвовал в одной из финансовых пирамид, действовавших в 2020-2022 годах; тех, кто давал подозреваемой деньги в долг; тех, кто передавал ей деньги для выдачи ссуд под проценты другим людям; тех, кто передавал ей при получении у нее "частных кредитов" свои автомобили или другие активы; и тех, кто давал ей разрешения на заем денег из кооперативных фондов взаимопомощи, сообщает Bangkok Post. В ближайшие дни полицейские собираются подробно допросить этого свидетеля, а также 36-летнюю женщину, которая заявила полиции, что выжила после попытки отравления, предпринятой подозреваемой, говорится в публикации. Подчеркиваются, что полицейские также привлекают к расследованию группу врачей и химиков, специалистов по ядовитым веществам и их воздействию на организм человека. Яд, приобретенный в Интернете В ходе следствия полиции также стало известно, что в начале апреля подозреваемая приобрела через Интернет пять баночек с капсулами, содержащими соли синильной кислоты (цианиды). Она наняла нескольких подростков, которым передала баночки с ядом, не говоря ничего об их содержимом, чтобы они их спрятали до момента, когда эти баночки ей понадобятся. Однако вскоре наступил Тайский Новый год (Сонгкран), и подростки на время празднования отложили выполнение поручения. Еще до задержания подозреваемой подростки были опрошены полицией, в результате баночки с ядом оказались в распоряжении полицейских, сообщает издание. В среду Уголовный суд Бангкока официально арестовал задержанную и отказал ей во временном освобождении под залог. В заключении женщина, которая находится на пятом месяце беременности, почувствовала себя плохо, у нее резко повысилось артериальное давление, однако после оказания помощи в тюремной больнице она была возвращена в камеру. Тюремные врачи, купировав приступ повышенного давления, заключили, что непосредственной опасности ни для самой женщины, ни для плода нет. Помимо уже предъявленного обвинения в предумышленном убийстве Сирипхон Кханвонг, полиция готовится предъявить Рангсивуттхапхон обвинение в убийстве Кханвонг с целью ограбления. По словам полицейских, которые приводит издание, после допросов новых свидетелей и расследования случаев внезапных смертей среди друзей Рангсивуттхапхон начиная с 2020 года подозреваемой могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

https://ria.ru/20230414/playstation-1865441164.html

https://ria.ru/20230424/tailand-1867358611.html

https://ria.ru/20230322/strelba-1859779096.html

таиланд

бангкок

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таиланд, бангкок