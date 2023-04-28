https://ria.ru/20230428/turtsiya-1868282005.html

Запад нашел способ свалить Эрдогана

Запад нашел способ свалить Эрдогана - РИА Новости, 28.04.2023

Запад нашел способ свалить Эрдогана

Вчера президенты России и Турции провели телефонные переговоры, а после приняли участие в онлайн-церемонии доставки ядерного топлива на турецкую АЭС "Аккую",... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T08:00

2023-04-28T08:00

2023-04-28T09:06

аналитика

турция

россия

си цзиньпин

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

нато

турецкий поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868275922_0:280:3071:2007_1920x0_80_0_0_fdf02b61c69d1c011172cee7093712ec.jpg

Вчера президенты России и Турции провели телефонные переговоры, а после приняли участие в онлайн-церемонии доставки ядерного топлива на турецкую АЭС "Аккую", которую строит "Росатом". Это мероприятие стало первым публичным появлением Тайипа Эрдогана после сообщений об ухудшении состояния его здоровья за сутки до этого.В последние два дня мировые СМИ из-за недомогания турецкого лидера захлестнул просто вал сплетен и спекуляций, которые, по мнению Анкары, преследуют политические цели, — и это абсолютно справедливо.Причем дело не только в предстоящих Турции чуть больше чем через две недели президентских выборах. Хотя, без сомнения, вся эта информационно-диверсионная деятельность в первую очередь направлена именно на подрыв электоральных перспектив Эрдогана, чтобы посеять опасения и неуверенность в его избирателях и, наоборот, мобилизовать противников. Тем более что турецкое общество в значительной степени расколото политически, устало от серьезных экономических трудностей, а социология утверждает, что у оппозиции есть шансы на победу на выборах. В таких обстоятельствах возникшие проблемы со здоровьем президента являются просто подарком для его оппонентов.Однако надо иметь в виду, что вся эта ситуация вовсе не является чисто турецкой. В данный момент она актуальна — пусть даже специфика различается от страны к стране — чуть ли не для большей части мира. Дело в том, что идущий процесс освобождения от зависимости от Запада и развития национального суверенитета едва ли не в большинстве стран мира оказался связан с фигурами конкретных национальных лидеров, которые и проводят соответствующую политику. При этом почти везде и всегда возникают вопросы, до какой степени эту политику поддерживают национальные элиты, не произойдет ли отката, если нынешний руководитель покинет свой пост.Достаточно вспомнить, как несколько месяцев назад мир напряженно следил за переизбранием Си Цзиньпина на съезде КПК, а потом гадал на кофейной гуще, то есть на новых составах руководящих органов, пытаясь понять внутрипартийные расклады, в том числе произошло ли ослабление или усиление прозападных групп.Да что там далеко ходить, данная тема остается животрепещущей для нашей собственной страны. Многие по сей день думают — кто-то на это надеется, кто-то этого боится, — что российский суверенитет и возрождение великодержавности России держатся исключительно на Путине. Кстати, все эти заявления западных экспертов и даже официальных лиц, что проблемы Запада решит свержение или даже убийство российского президента, — ровно про это. В их основе лежит расчет на то, что в российских элитах доминируют прозападные силы, которые в случае ухода Путина перехватят власть и вернут Россию в 90-е. В явном меньшинстве находятся трезвомыслящие специалисты, которые осознают куда большую вероятность того, что в конце концов преемником Путина окажется человек, на фоне которого Путин будет выглядеть либералом-прозападником высшей пробы. У китайских, индийских, иранских и других товарищей ситуация аналогичная.А вот с Турцией действительно все куда сложнее. За последние годы, особенно после попытки переворота 2016 года, власти страны провели огромную работу по очищению ключевых государственных и общественных структур от откровенных агентов влияния США. Турецкое общество при всех имеющихся разногласиях демонстрирует консенсус по вопросу суверенности страны как ключевой ценности, и антизападные настроения там все сильнее. Да и сам факт оппонирования Эрдогану с более либеральных, светских и прозападных позиций вовсе не означает национального предательства в случае прихода к власти.Огромная часть того, что делает турецкий президент, обусловлена вовсе не его геополитическими амбициями, а национальными интересами страны. Ведь Анкара вписалась в "Турецкий поток" и ту же АЭС "Аккую" вовсе не из-за неосманских идей Эрдогана и, уж конечно, не из-за любви к Москве, а из-за стремления преодолеть проклятие растущего энергодефицита, стоящего стеной на пути развития Турции.В нормальной ситуации, какими бы взглядами ни обладал человек, он не будет уничтожать работу своего оппонента, если та служит интересам страны. Но это в нормальной ситуации. А прямо сейчас мы наблюдаем, как марионеточные европейские элиты по команде из-за океана разрушают энергосистему и, как следствие, экономику Старого Света, губя собственные страны уже в среднесрочной перспективе.Гарантий, что тем же путем не пойдет турецкая оппозиция в случае прихода к власти, нет. Наоборот, нет сомнений, что американцы приложат все возможные усилия, чтобы загнать строптивого союзника по НАТО в стойло покорного вассала, беспрекословно исполняющего любые, даже самые самоубийственные распоряжения сюзерена. Отсюда и столько тревог по поводу здоровья Тайипа Эрдогана не только внутри Турции, но и в других странах, включая Россию.Впрочем, в происходящих процессах — при всей их рискованности — доминируют скорее позитивные для мира тенденции. Когда процесс державного восстановления, возрождения суверенитета и размывания западной гегемонии только начинался, многое действительно висело на волоске и зависело от конкретных лидеров, зачастую шедших по острию лезвия. Но с тех пор много воды утекло, распад однополярной системы, утрата Западом львиной доли своей привлекательности и формирование новых центров силы ныне превратились в глобальную тенденцию, охватывающую миллиарды людей, включая национальные элиты десятков государств.Повернуть вспять этот процесс невозможно, даже если Западу повезет добиться отдельных побед в препятствовании ему. Так что у Турции есть все шансы выстоять в борьбе за национальный суверенитет.

https://ria.ru/20230426/zdorove-1868002891.html

https://ria.ru/20230426/erdogan-1868000962.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230427/erdogan-1868168261.html

https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868217547.html

https://ria.ru/20230420/turtsiya-1866465289.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

аналитика, турция, россия, си цзиньпин, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", нато, турецкий поток