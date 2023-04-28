https://ria.ru/20230428/turizm-1868502516.html

Чернышенко рассказал об итогах первого этапа программы "Классная страна"

Чернышенко рассказал об итогах первого этапа программы "Классная страна" - РИА Новости, 28.04.2023

Чернышенко рассказал об итогах первого этапа программы "Классная страна"

Более 5 тысяч человек из 84 регионов приняли участие в первом этапе программы по развитию школьного познавательного туризма "Классная страна", сообщил... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:05

2023-04-28T16:05

2023-04-28T16:05

туризм

общество

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 5 тысяч человек из 84 регионов приняли участие в первом этапе программы по развитию школьного познавательного туризма "Классная страна", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на сайте правительства России. Он добавил, что отобранные маршруты также включат в реестр школьных маршрутов Минпросвещения России, а регионы, чьи заявки прошли отбор и которые станут участниками основного этапа программы "Классной страны", пройдут обучение в 2023 году. Отмечается, что в этом году участники разработают образовательные программы путешествий по пяти тематическим направлениям: история и патриотизм, культура, экология, наука, спорт и здоровый образ жизни. "Команды спроектируют не просто интересные, развлекательные маршруты для детей и молодёжи. Все они будут привязаны к школьной программе, так или иначе отражать какую-то из областей знаний. Задача в том, чтобы ученики узнали что-то новое о нашей стране и, возможно, определились с тем, в какой сфере они бы хотели работать в будущем", - сказала генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, чьи слова также приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20230219/turizm-1852962894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий чернышенко