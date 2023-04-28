Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило механизм стабилизации цен на часть товаров - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:22 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/tseny-1868615333.html
Правительство утвердило механизм стабилизации цен на часть товаров
Правительство утвердило механизм стабилизации цен на часть товаров - РИА Новости, 28.04.2023
Правительство утвердило механизм стабилизации цен на часть товаров
Правительство России утвердило дополнительный механизм стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, соответствующее... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T21:22
2023-04-28T21:22
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808289757_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_2ba64cb490488f31e84fbe47646ba8bd.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило дополнительный механизм стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые исключения в отношении соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации с хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары, включенные в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены", - говорится в тексте постановления. Как отмечает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), принятие документа будет способствовать стабилизации цен на социально значимые товары и повышению их доступности для граждан, что особенно актуально для органов власти новых регионов. ФАС подчеркивает, что соглашения будут носить добровольный характер и станут мерой, направленной на сдерживание цен. При этом регионы будут самостоятельно определять необходимость подписания таких соглашений и позиции товаров, в отношении которых они будут заключаться.
https://ria.ru/20230428/shashlyk-1868477713.html
https://ria.ru/20230420/mintsifry-1866760544.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808289757_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_bc315c500c5978b24acd1030f27dd6b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), правительство рф, общество
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Правительство РФ, Общество
Правительство утвердило механизм стабилизации цен на часть товаров

Правительство утвердило механизм стабилизации цен на товары первой необходимости

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило дополнительный механизм стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые исключения в отношении соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации с хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары, включенные в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены", - говорится в тексте постановления.
Приготовление шашлыка на дачном участке - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Росстат посчитал, как за год изменилась цена на шашлык
Вчера, 14:54
Как отмечает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), принятие документа будет способствовать стабилизации цен на социально значимые товары и повышению их доступности для граждан, что особенно актуально для органов власти новых регионов.
ФАС подчеркивает, что соглашения будут носить добровольный характер и станут мерой, направленной на сдерживание цен. При этом регионы будут самостоятельно определять необходимость подписания таких соглашений и позиции товаров, в отношении которых они будут заключаться.
Электрик возле электрического щитка - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Минцифры обеспокоилось из-за роста цен на подключение к электросетям
20 апреля, 22:14
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Правительство РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала