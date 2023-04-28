https://ria.ru/20230428/tseny-1868615333.html
Правительство утвердило механизм стабилизации цен на часть товаров
Правительство утвердило механизм стабилизации цен на часть товаров - РИА Новости, 28.04.2023
Правительство утвердило механизм стабилизации цен на часть товаров
Правительство России утвердило дополнительный механизм стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, соответствующее... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T21:22
2023-04-28T21:22
2023-04-28T21:22
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
правительство рф
общество
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило дополнительный механизм стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые исключения в отношении соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации с хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары, включенные в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены", - говорится в тексте постановления. Как отмечает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), принятие документа будет способствовать стабилизации цен на социально значимые товары и повышению их доступности для граждан, что особенно актуально для органов власти новых регионов. ФАС подчеркивает, что соглашения будут носить добровольный характер и станут мерой, направленной на сдерживание цен. При этом регионы будут самостоятельно определять необходимость подписания таких соглашений и позиции товаров, в отношении которых они будут заключаться.
https://ria.ru/20230428/shashlyk-1868477713.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), правительство рф, общество
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Правительство РФ, Общество
Правительство утвердило механизм стабилизации цен на часть товаров
Правительство утвердило механизм стабилизации цен на товары первой необходимости