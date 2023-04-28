https://ria.ru/20230428/tseny-1868615333.html

Правительство утвердило механизм стабилизации цен на часть товаров

Правительство утвердило механизм стабилизации цен на часть товаров - РИА Новости, 28.04.2023

Правительство утвердило механизм стабилизации цен на часть товаров

Правительство России утвердило дополнительный механизм стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, соответствующее... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T21:22

2023-04-28T21:22

2023-04-28T21:22

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

правительство рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808289757_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_2ba64cb490488f31e84fbe47646ba8bd.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правительство России утвердило дополнительный механизм стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. "Утвердить прилагаемые исключения в отношении соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации с хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары, включенные в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены", - говорится в тексте постановления. Как отмечает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), принятие документа будет способствовать стабилизации цен на социально значимые товары и повышению их доступности для граждан, что особенно актуально для органов власти новых регионов. ФАС подчеркивает, что соглашения будут носить добровольный характер и станут мерой, направленной на сдерживание цен. При этом регионы будут самостоятельно определять необходимость подписания таких соглашений и позиции товаров, в отношении которых они будут заключаться.

https://ria.ru/20230428/shashlyk-1868477713.html

https://ria.ru/20230420/mintsifry-1866760544.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), правительство рф, общество