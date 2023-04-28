https://ria.ru/20230428/trevoga-1868617107.html

Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины

Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины - РИА Новости, 28.04.2023

Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях на севере, востоке и юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T21:34

2023-04-28T21:34

2023-04-28T21:38

специальная военная операция на украине

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николаевская область

вооруженные силы рф

киев

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях на севере, востоке и юге Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса, тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.Кроме того, сообщается об угрозе на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Херсонской и Запорожской областей.Ранее в пятницу тревога объявлялась почти по всей территории страны, за исключением нескольких западных областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

николаевская область

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в мире, украина, николаевская область, вооруженные силы рф, киев