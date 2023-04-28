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Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины - РИА Новости, 28.04.2023

Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T18:18

2023-04-28T18:18

2023-04-28T18:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал примерно в 18.04 (совпадает с мск). Ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. В Киеве были зафиксированы взрывы, вследствие чего повреждена линия электросети. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

одесская область

киев

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в мире, украина, одесская область, киев, вооруженные силы рф