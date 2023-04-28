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Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины - РИА Новости, 28.04.2023
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:18
2023-04-28T18:18
2023-04-28T18:18
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал примерно в 18.04 (совпадает с мск). Ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. В Киеве были зафиксированы взрывы, вследствие чего повреждена линия электросети. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, одесская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Киев, Вооруженные силы РФ
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Украинские власти объявили воздушную тревогу в нескольких областях страны