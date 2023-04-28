https://ria.ru/20230428/transport-1868523125.html

Путин подписал закон о разрешениях на проезд тяжелого транспорта

Путин подписал закон о разрешениях на проезд тяжелого транспорта - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал закон о разрешениях на проезд тяжелого транспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон о выдаче спецразрешений на проезд по дорогам тяжелого транспорта. Документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:35

2023-04-28T16:35

2023-04-28T16:35

общество

авто

россия

владимир путин

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

госдума рф

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о выдаче спецразрешений на проезд по дорогам тяжелого транспорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как уточнялось в тексте пояснительной записки, законом определяется, что выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в электронной форме осуществляется путем внесения сведений о выданном спецразрешении в Федеральный реестр специальных разрешений. Также там отмечалось, что законом устанавливается обязанность владельцев автомобильных дорог по внесению в систему выдачи специальных разрешений актуальной информации о технических характеристиках автомобильных дорог, предельных допустимых весовых параметрах для транспортных средств при движении по ним, введенных временных ограничениях или прекращении движения на автомобильных дорогах, находящихся в их ведении, а также об особых условиях движения. Документом предусматривается, что движение по дорогам крупногабаритного транспортного средства, а также масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на 10% превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, допускается при наличии специального разрешения, выдаваемого Росавтодором самостоятельно или подведомственным ему учреждением. Исключение составляют военная техника и техника, необходимая для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как отмечал член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачёв (фракция "Единая Россия"), закон по существу направлен на повышение безопасности движения на дорогах.

https://ria.ru/20230428/mrot-1868400857.html

https://ria.ru/20230428/voditeli-1868520569.html

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общество, авто, россия, владимир путин, федеральное дорожное агентство (росавтодор), госдума рф, единая россия