Путин подписал закон о разрешениях на проезд тяжелого транспорта
Путин подписал закон о выдаче спецразрешений на проезд по дорогам тяжелого транспорта
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о выдаче спецразрешений на проезд по дорогам тяжелого транспорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как уточнялось в тексте пояснительной записки, законом определяется, что выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в электронной форме осуществляется путем внесения сведений о выданном спецразрешении в Федеральный реестр специальных разрешений.
Также там отмечалось, что законом устанавливается обязанность владельцев автомобильных дорог по внесению в систему выдачи специальных разрешений актуальной информации о технических характеристиках автомобильных дорог, предельных допустимых весовых параметрах для транспортных средств при движении по ним, введенных временных ограничениях или прекращении движения на автомобильных дорогах, находящихся в их ведении, а также об особых условиях движения.
Документом предусматривается, что движение по дорогам крупногабаритного транспортного средства, а также масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на 10% превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, допускается при наличии специального разрешения, выдаваемого Росавтодором самостоятельно или подведомственным ему учреждением.
Исключение составляют военная техника и техника, необходимая для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Как отмечал член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачёв (фракция "Единая Россия"), закон по существу направлен на повышение безопасности движения на дорогах.