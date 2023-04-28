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Путин подписал закон о разрешениях на проезд тяжелого транспорта - РИА Новости, 28.04.2023
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16:35 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/transport-1868523125.html
Путин подписал закон о разрешениях на проезд тяжелого транспорта
Путин подписал закон о разрешениях на проезд тяжелого транспорта - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон о разрешениях на проезд тяжелого транспорта
Президент России Владимир Путин подписал закон о выдаче спецразрешений на проезд по дорогам тяжелого транспорта. Документ опубликован на официальном портале... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:35
2023-04-28T16:35
общество
авто
россия
владимир путин
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о выдаче спецразрешений на проезд по дорогам тяжелого транспорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как уточнялось в тексте пояснительной записки, законом определяется, что выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в электронной форме осуществляется путем внесения сведений о выданном спецразрешении в Федеральный реестр специальных разрешений. Также там отмечалось, что законом устанавливается обязанность владельцев автомобильных дорог по внесению в систему выдачи специальных разрешений актуальной информации о технических характеристиках автомобильных дорог, предельных допустимых весовых параметрах для транспортных средств при движении по ним, введенных временных ограничениях или прекращении движения на автомобильных дорогах, находящихся в их ведении, а также об особых условиях движения. Документом предусматривается, что движение по дорогам крупногабаритного транспортного средства, а также масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на 10% превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, допускается при наличии специального разрешения, выдаваемого Росавтодором самостоятельно или подведомственным ему учреждением. Исключение составляют военная техника и техника, необходимая для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как отмечал член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачёв (фракция "Единая Россия"), закон по существу направлен на повышение безопасности движения на дорогах.
https://ria.ru/20230428/mrot-1868400857.html
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общество, авто, россия, владимир путин, федеральное дорожное агентство (росавтодор), госдума рф, единая россия
Общество, Авто, Россия, Владимир Путин, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Госдума РФ, Единая Россия
Путин подписал закон о разрешениях на проезд тяжелого транспорта

Путин подписал закон о выдаче спецразрешений на проезд по дорогам тяжелого транспорта

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о выдаче спецразрешений на проезд по дорогам тяжелого транспорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как уточнялось в тексте пояснительной записки, законом определяется, что выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в электронной форме осуществляется путем внесения сведений о выданном спецразрешении в Федеральный реестр специальных разрешений.
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Также там отмечалось, что законом устанавливается обязанность владельцев автомобильных дорог по внесению в систему выдачи специальных разрешений актуальной информации о технических характеристиках автомобильных дорог, предельных допустимых весовых параметрах для транспортных средств при движении по ним, введенных временных ограничениях или прекращении движения на автомобильных дорогах, находящихся в их ведении, а также об особых условиях движения.
Документом предусматривается, что движение по дорогам крупногабаритного транспортного средства, а также масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на 10% превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, допускается при наличии специального разрешения, выдаваемого Росавтодором самостоятельно или подведомственным ему учреждением.
Исключение составляют военная техника и техника, необходимая для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Как отмечал член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачёв (фракция "Единая Россия"), закон по существу направлен на повышение безопасности движения на дорогах.
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