https://ria.ru/20230428/teplosnabzhenie-1868376255.html
Бирюков: систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы
Бирюков: систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы - РИА Новости, 28.04.2023
Бирюков: систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы
Столичная система теплоснабжения переведена на летний режим работы, отопительный сезон в Москве прошел штатно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:54
2023-04-28T10:54
2023-04-28T10:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835368380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca2196e63bd2fae2bdc3861eb3b00b30.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения переведена на летний режим работы, отопительный сезон в Москве прошел штатно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Завершили отопительный сезон, он прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. Специалисты комплекса городского хозяйства уже начали подготовку к новому осенне-зимнему периоду, она будет завершена в установленный срок - к 1 сентября", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что одно из важных направлений - проведение гидравлических испытаний теплосетей. Они стартуют в полном объеме в мае, именно во время них производится временное отключение горячего водоснабжения. "Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить теплоснабжение потребителей. В общей сложности проведем гидравлические испытания 17 тысяч километров тепловых сетей. Предстоит подготовить к отопительному сезону более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
https://realty.ria.ru/20230427/rosseti-1868054805.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835368380_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a692c945b6355ab72ea28c3ff50b657.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения переведена на летний режим работы, отопительный сезон в Москве прошел штатно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Завершили отопительный сезон, он прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. Специалисты комплекса городского хозяйства уже начали подготовку к новому осенне-зимнему периоду, она будет завершена в установленный срок - к 1 сентября", - отметил Бирюков.
"Россети" обеспечили электроэнергией пожарное подразделение в новой Москве
Заммэра рассказал, что одно из важных направлений - проведение гидравлических испытаний теплосетей. Они стартуют в полном объеме в мае, именно во время них производится временное отключение горячего водоснабжения.
"Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить теплоснабжение потребителей. В общей сложности проведем гидравлические испытания 17 тысяч километров тепловых сетей. Предстоит подготовить к отопительному сезону более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов", - рассказал Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.