https://ria.ru/20230428/teplosnabzhenie-1868376255.html

Бирюков: систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы

Бирюков: систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы - РИА Новости, 28.04.2023

Бирюков: систему теплоснабжения в Москве перевели на летний режим работы

Столичная система теплоснабжения переведена на летний режим работы, отопительный сезон в Москве прошел штатно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:54

2023-04-28T10:54

2023-04-28T10:54

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения переведена на летний режим работы, отопительный сезон в Москве прошел штатно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Завершили отопительный сезон, он прошел штатно, все системы и оборудование функционировали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. Специалисты комплекса городского хозяйства уже начали подготовку к новому осенне-зимнему периоду, она будет завершена в установленный срок - к 1 сентября", - отметил Бирюков. Заммэра рассказал, что одно из важных направлений - проведение гидравлических испытаний теплосетей. Они стартуют в полном объеме в мае, именно во время них производится временное отключение горячего водоснабжения. "Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки сетей и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить теплоснабжение потребителей. В общей сложности проведем гидравлические испытания 17 тысяч километров тепловых сетей. Предстоит подготовить к отопительному сезону более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

https://realty.ria.ru/20230427/rosseti-1868054805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков