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Минобороны показало работу танков Т-72Б3 по быстро исчезающей цели - РИА Новости, 28.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 28.04.2023 (обновлено: 07:58 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/tanki-1868321761.html
Минобороны показало работу танков Т-72Б3 по быстро исчезающей цели
Минобороны показало работу танков Т-72Б3 по быстро исчезающей цели - РИА Новости, 28.04.2023
Минобороны показало работу танков Т-72Б3 по быстро исчезающей цели
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 Западного военного округа с закрытых огневых позиций в зоне проведения спецоперации,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T05:11
2023-04-28T07:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
т-72б3
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 Западного военного округа с закрытых огневых позиций в зоне проведения спецоперации, на такие задания отправляют только опытные экипажи, чтобы у цели не было времени уйти. В министерстве сообщили, что на одном из направлений экипажи танков Т-72Б3 прикрыли продвижение российских мотострелковых подразделений. Для этого они выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар. Был уничтожен командный пункт противника. После того как экипажу подтвердили уничтожение противника, танк убыл в район ожидания. Как рассказал командир танка с позывным "Скарабей", в этот раз по координатам обнаруженной группе противника танк работал с закрытых позиций на расстоянии примерно семь километров. "Закрытая огневая позиция это, во-первых, расстояние имеет значение, а, во-вторых, особые условия работы, не как по прямой наводке. Сообщают координаты, мы выезжаем на заранее подготовленную позицию и от неё отрабатываем. В данном случае танк выступает как артиллерия. Только более мобильная – можно быстро приехать, поразить цели, уехать", - объяснил он особенности своей работы. Свой экипаж командир охарактеризовал как отличный и уточнил, что танкисты уже закалены "в боях под прилётами". Он подчеркнул, что на подобные ответственные задания отправляют только слаженные и подготовленные экипажи, которые могут поразить цель быстро, иначе она уйдёт. "Отличная машина. Там доработана динамическая защита, комфорт внутри, добавлены экраны, на которых удобно смотреть все показатели, едет быстрее. Даже камера заднего вида есть, что очень удобно", - рассказал "Скарабей" о своём Т-72Б3.
https://ria.ru/20230428/rotatsiya-1868321417.html
https://ria.ru/20230428/tank-1868318431.html
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безопасность, россия, т-72б3
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Т-72Б3
Минобороны показало работу танков Т-72Б3 по быстро исчезающей цели

Минобороны опубликовало кадры работы танков Т-72Б3 в зоне спецоперации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-72Б3 на месте расположения механизированных войск армии РФ под Донецком
Танк Т-72Б3 на месте расположения механизированных войск армии РФ под Донецком - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости
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Танк Т-72Б3 на месте расположения механизированных войск армии РФ под Донецком. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 Западного военного округа с закрытых огневых позиций в зоне проведения спецоперации, на такие задания отправляют только опытные экипажи, чтобы у цели не было времени уйти.
В министерстве сообщили, что на одном из направлений экипажи танков Т-72Б3 прикрыли продвижение российских мотострелковых подразделений. Для этого они выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар. Был уничтожен командный пункт противника. После того как экипажу подтвердили уничтожение противника, танк убыл в район ожидания.
Как рассказал командир танка с позывным "Скарабей", в этот раз по координатам обнаруженной группе противника танк работал с закрытых позиций на расстоянии примерно семь километров.
"Закрытая огневая позиция это, во-первых, расстояние имеет значение, а, во-вторых, особые условия работы, не как по прямой наводке. Сообщают координаты, мы выезжаем на заранее подготовленную позицию и от неё отрабатываем. В данном случае танк выступает как артиллерия. Только более мобильная – можно быстро приехать, поразить цели, уехать", - объяснил он особенности своей работы.
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Свой экипаж командир охарактеризовал как отличный и уточнил, что танкисты уже закалены "в боях под прилётами". Он подчеркнул, что на подобные ответственные задания отправляют только слаженные и подготовленные экипажи, которые могут поразить цель быстро, иначе она уйдёт.
"Отличная машина. Там доработана динамическая защита, комфорт внутри, добавлены экраны, на которых удобно смотреть все показатели, едет быстрее. Даже камера заднего вида есть, что очень удобно", - рассказал "Скарабей" о своём Т-72Б3.
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