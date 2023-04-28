https://ria.ru/20230428/tanki-1868321761.html

Минобороны показало работу танков Т-72Б3 по быстро исчезающей цели

Минобороны показало работу танков Т-72Б3 по быстро исчезающей цели - РИА Новости, 28.04.2023

Минобороны показало работу танков Т-72Б3 по быстро исчезающей цели

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 Западного военного округа с закрытых огневых позиций в зоне проведения спецоперации,... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T05:11

2023-04-28T05:11

2023-04-28T07:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

т-72б3

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822791680_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_95a08f8158a7ec0858462ad77d871e6b.jpg

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 Западного военного округа с закрытых огневых позиций в зоне проведения спецоперации, на такие задания отправляют только опытные экипажи, чтобы у цели не было времени уйти. В министерстве сообщили, что на одном из направлений экипажи танков Т-72Б3 прикрыли продвижение российских мотострелковых подразделений. Для этого они выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар. Был уничтожен командный пункт противника. После того как экипажу подтвердили уничтожение противника, танк убыл в район ожидания. Как рассказал командир танка с позывным "Скарабей", в этот раз по координатам обнаруженной группе противника танк работал с закрытых позиций на расстоянии примерно семь километров. "Закрытая огневая позиция это, во-первых, расстояние имеет значение, а, во-вторых, особые условия работы, не как по прямой наводке. Сообщают координаты, мы выезжаем на заранее подготовленную позицию и от неё отрабатываем. В данном случае танк выступает как артиллерия. Только более мобильная – можно быстро приехать, поразить цели, уехать", - объяснил он особенности своей работы. Свой экипаж командир охарактеризовал как отличный и уточнил, что танкисты уже закалены "в боях под прилётами". Он подчеркнул, что на подобные ответственные задания отправляют только слаженные и подготовленные экипажи, которые могут поразить цель быстро, иначе она уйдёт. "Отличная машина. Там доработана динамическая защита, комфорт внутри, добавлены экраны, на которых удобно смотреть все показатели, едет быстрее. Даже камера заднего вида есть, что очень удобно", - рассказал "Скарабей" о своём Т-72Б3.

https://ria.ru/20230428/rotatsiya-1868321417.html

https://ria.ru/20230428/tank-1868318431.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, т-72б3