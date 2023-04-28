https://ria.ru/20230428/sudan-1868563187.html

Минэнерго Судана: события в стране скажутся на энергетическом секторе

Минэнерго Судана: события в стране скажутся на энергетическом секторе - РИА Новости, 28.04.2023

Минэнерго Судана: события в стране скажутся на энергетическом секторе

Нынешние события неизбежно скажутся на энергетическом секторе Судана, несмотря на удачную эвакуацию иностранных граждан, работающих в энергетической отрасли... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:41

2023-04-28T17:41

2023-04-28T17:41

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Нынешние события неизбежно скажутся на энергетическом секторе Судана, несмотря на удачную эвакуацию иностранных граждан, работающих в энергетической отрасли страны, рассказал РИА Новости Министр энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла Махмуд. "Это неизбежно будет иметь последствия, но мы надеемся и с нетерпением ожидаем завершения этих событий, и страна приступает к работе в области развития, но, конечно, это окажет воздействие. Судан обладает огромным потенциалом, и я думаю, что если будут существовать факторы стабильности, Судан будет готов к инвестициям", - сказал Махмуд. Собеседник агентства так же подтвердил, что все иностранные сотрудники, работающие на объектах энергетической отрасли страны, были успешно эвакуированы за пределы охваченной боестолкновениями страны, отметив, что во время эвакуационных мероприятий никто не пострадал. Министр энергетики также отметил, что отток иностранных кадров не отразился на продуктивности энергетического сектора страны в силу наличия местных кадров, способных выполнять работу эвакуированных иностранцев. "Работа продолжается, и с начала этих событий наше производство не падает. Мы также работаем над обеспечением экспорта, транспортировки и экспорта сырой нефти по суданским трубопроводам и сырой нефти из Республики Южный Судан", - отметил Махмуд.

https://ria.ru/20230427/neft-1868180616.html

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цены на нефть, судан, порт-судан, хартум (город), столкновения в хартуме, в мире