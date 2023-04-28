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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о взрыве на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 28.04.2023
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17:04 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/sud-1868544881.html
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о взрыве на шахте "Листвяжная"
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о взрыве на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 28.04.2023
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о взрыве на шахте "Листвяжная"
Четыре человека предстанут перед судом в Кемеровской области за внесение недостоверной информации об инспектировании шахты "Листвяжная", где в ноябре 2021 года... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:04
2023-04-28T17:04
происшествия
россия
кемеровская область
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Четыре человека предстанут перед судом в Кемеровской области за внесение недостоверной информации об инспектировании шахты "Листвяжная", где в ноябре 2021 года произошел взрыв и погиб 51 человек, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении государственных инспекторов Ведовского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и Сергея Винокурова, старшего механика по аэрогазовой защите, автоматике и связи энергомеханической службы шахты "Листвяжная" Ильи Смирнова и инженера отдела информационных технологий шахты "Листвяжная" Артема Чашкина", - говорится в сообщении. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в нарушении правил эксплуатации автоматизированных систем управления, относящихся к критической информационной инфраструктуре РФ, повлекшем причинение вреда, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, а также в организации совершения данного преступления и его подстрекательстве. По версии следствия, с 25 по 26 ноября 2021 года в здании ООО "Шахта "Листвяжная" Винокуров и Семыкин потребовали от Смирнова обеспечить модификацию данных автоматизированной системы управления "Система позиционирования горнорабочих и транспорта "СПГТ-41". Тем самым они намеревались сокрыть ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. Указанная система является объектом критической информационной инфраструктуры РФ. В частности, инспекторы потребовали внести в архив базы данных недостоверные сведения об инспектировании ими шахты 18 ноября 2021 года. Согласившись, Смирнов по телефону уговорил Чашкина внести изменения. Ложные данные об инспектировании шахты Семыкиным и Винокуровым Чашкин внес в систему, используя удаленный доступ. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Беловский городской суд Кемеровской области для рассмотрения по существу. Взрыв метана на шахте "Листвяжная" произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
https://ria.ru/20230419/vozgoranie-1866403255.html
https://ria.ru/20230428/gibel-1868498544.html
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происшествия, россия, кемеровская область, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу о взрыве на шахте "Листвяжная"

В Кемеровской области четверо пойдут под суд по делу о взрыве на шахте "Листвяжная"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Четыре человека предстанут перед судом в Кемеровской области за внесение недостоверной информации об инспектировании шахты "Листвяжная", где в ноябре 2021 года произошел взрыв и погиб 51 человек, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении государственных инспекторов Ведовского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и Сергея Винокурова, старшего механика по аэрогазовой защите, автоматике и связи энергомеханической службы шахты "Листвяжная" Ильи Смирнова и инженера отдела информационных технологий шахты "Листвяжная" Артема Чашкина", - говорится в сообщении.
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В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в нарушении правил эксплуатации автоматизированных систем управления, относящихся к критической информационной инфраструктуре РФ, повлекшем причинение вреда, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, а также в организации совершения данного преступления и его подстрекательстве.
По версии следствия, с 25 по 26 ноября 2021 года в здании ООО "Шахта "Листвяжная" Винокуров и Семыкин потребовали от Смирнова обеспечить модификацию данных автоматизированной системы управления "Система позиционирования горнорабочих и транспорта "СПГТ-41". Тем самым они намеревались сокрыть ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.
Указанная система является объектом критической информационной инфраструктуры РФ. В частности, инспекторы потребовали внести в архив базы данных недостоверные сведения об инспектировании ими шахты 18 ноября 2021 года. Согласившись, Смирнов по телефону уговорил Чашкина внести изменения. Ложные данные об инспектировании шахты Семыкиным и Винокуровым Чашкин внес в систему, используя удаленный доступ.
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После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Беловский городской суд Кемеровской области для рассмотрения по существу.
Взрыв метана на шахте "Листвяжная" произошел 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
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ПроисшествияРоссияКемеровская областьГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
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