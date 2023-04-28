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Центробанк не нашел оснований для снижения ключевой ставки - РИА Новости, 28.04.2023
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15:37 28.04.2023 (обновлено: 15:42 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/stavka-1868491106.html
Центробанк не нашел оснований для снижения ключевой ставки
Центробанк не нашел оснований для снижения ключевой ставки - РИА Новости, 28.04.2023
Центробанк не нашел оснований для снижения ключевой ставки
Банк России не видит оснований для снижения ключевой ставки в настоящий момент, сообщила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:37
2023-04-28T15:42
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Банк России не видит оснований для снижения ключевой ставки в настоящий момент, сообщила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Но для того, чтобы был доступный кредит для экономики, для предприятий, как раз нужна ценовая стабильность, заметила она, а предсказуемо низкая инфляция делает более доступными кредиты для структурной перестройки экономики.
https://ria.ru/20230428/stavka-1868460682.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Центробанк не нашел оснований для снижения ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ не видит оснований для снижения ключевой ставки в настоящий момент

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Банк России не видит оснований для снижения ключевой ставки в настоящий момент, сообщила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«

"Сейчас, для того чтобы обеспечить достижение цели в 4% по инфляции в следующем году, мы не видим в настоящий момент основания для снижения ставок", - сообщила Набиуллина.

Но для того, чтобы был доступный кредит для экономики, для предприятий, как раз нужна ценовая стабильность, заметила она, а предсказуемо низкая инфляция делает более доступными кредиты для структурной перестройки экономики.
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Центробанк сузил прогнозный коридор средней ключевой ставки в 2023 году
Вчера, 14:10
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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