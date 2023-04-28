https://ria.ru/20230428/stavka-1868491106.html

Центробанк не нашел оснований для снижения ключевой ставки

Центробанк не нашел оснований для снижения ключевой ставки - РИА Новости, 28.04.2023

Центробанк не нашел оснований для снижения ключевой ставки

Банк России не видит оснований для снижения ключевой ставки в настоящий момент, сообщила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:37

2023-04-28T15:37

2023-04-28T15:42

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Банк России не видит оснований для снижения ключевой ставки в настоящий момент, сообщила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Но для того, чтобы был доступный кредит для экономики, для предприятий, как раз нужна ценовая стабильность, заметила она, а предсказуемо низкая инфляция делает более доступными кредиты для структурной перестройки экономики.

https://ria.ru/20230428/stavka-1868460682.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия