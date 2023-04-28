https://ria.ru/20230428/stavka-1868491106.html
Центробанк не нашел оснований для снижения ключевой ставки
Центробанк не нашел оснований для снижения ключевой ставки - РИА Новости, 28.04.2023
Центробанк не нашел оснований для снижения ключевой ставки
Банк России не видит оснований для снижения ключевой ставки в настоящий момент, сообщила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:37
2023-04-28T15:37
2023-04-28T15:42
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Банк России не видит оснований для снижения ключевой ставки в настоящий момент, сообщила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Но для того, чтобы был доступный кредит для экономики, для предприятий, как раз нужна ценовая стабильность, заметила она, а предсказуемо низкая инфляция делает более доступными кредиты для структурной перестройки экономики.
https://ria.ru/20230428/stavka-1868460682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Центробанк не нашел оснований для снижения ключевой ставки
Набиуллина: ЦБ не видит оснований для снижения ключевой ставки в настоящий момент