https://ria.ru/20230428/stavka-1868460682.html
Центробанк сузил прогнозный коридор средней ключевой ставки в 2023 году
Центробанк сузил прогнозный коридор средней ключевой ставки в 2023 году - РИА Новости, 28.04.2023
Центробанк сузил прогнозный коридор средней ключевой ставки в 2023 году
Банк России в пятницу сузил прогнозный коридор средней ключевой ставки в 2023 году до 7,3-8,2% с 7-9%, а до конца года ждет ее в диапазоне 7,1-8,6%, говорится в РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:10
2023-04-28T14:10
2023-04-28T15:39
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Банк России в пятницу сузил прогнозный коридор средней ключевой ставки в 2023 году до 7,3-8,2% с 7-9%, а до конца года ждет ее в диапазоне 7,1-8,6%, говорится в сообщении регулятора. В то же время на 2024 и 2025 годы ожидания по среднегодовой ключевой ставке остались неизменными - 6,5-7,5% и 5-6% соответственно.
https://ria.ru/20230428/stavka-1868442485.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк сузил прогнозный коридор средней ключевой ставки в 2023 году
Центробанк ожидает среднюю ключевую ставку до конца 2023 года в диапазоне 7,1-8,6 процента