https://ria.ru/20230428/stavka-1868460682.html

Центробанк сузил прогнозный коридор средней ключевой ставки в 2023 году

Центробанк сузил прогнозный коридор средней ключевой ставки в 2023 году - РИА Новости, 28.04.2023

Центробанк сузил прогнозный коридор средней ключевой ставки в 2023 году

Банк России в пятницу сузил прогнозный коридор средней ключевой ставки в 2023 году до 7,3-8,2% с 7-9%, а до конца года ждет ее в диапазоне 7,1-8,6%, говорится в РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:10

2023-04-28T14:10

2023-04-28T15:39

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Банк России в пятницу сузил прогнозный коридор средней ключевой ставки в 2023 году до 7,3-8,2% с 7-9%, а до конца года ждет ее в диапазоне 7,1-8,6%, говорится в сообщении регулятора. В то же время на 2024 и 2025 годы ожидания по среднегодовой ключевой ставке остались неизменными - 6,5-7,5% и 5-6% соответственно.

https://ria.ru/20230428/stavka-1868442485.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)