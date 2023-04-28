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Центробанк сузил прогнозный коридор средней ключевой ставки в 2023 году - РИА Новости, 28.04.2023
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14:10 28.04.2023 (обновлено: 15:39 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/stavka-1868460682.html
Центробанк сузил прогнозный коридор средней ключевой ставки в 2023 году
Центробанк сузил прогнозный коридор средней ключевой ставки в 2023 году - РИА Новости, 28.04.2023
Центробанк сузил прогнозный коридор средней ключевой ставки в 2023 году
Банк России в пятницу сузил прогнозный коридор средней ключевой ставки в 2023 году до 7,3-8,2% с 7-9%, а до конца года ждет ее в диапазоне 7,1-8,6%, говорится в РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:10
2023-04-28T15:39
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Банк России в пятницу сузил прогнозный коридор средней ключевой ставки в 2023 году до 7,3-8,2% с 7-9%, а до конца года ждет ее в диапазоне 7,1-8,6%, говорится в сообщении регулятора. В то же время на 2024 и 2025 годы ожидания по среднегодовой ключевой ставке остались неизменными - 6,5-7,5% и 5-6% соответственно.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк сузил прогнозный коридор средней ключевой ставки в 2023 году

Центробанк ожидает среднюю ключевую ставку до конца 2023 года в диапазоне 7,1-8,6 процента

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Банк России в пятницу сузил прогнозный коридор средней ключевой ставки в 2023 году до 7,3-8,2% с 7-9%, а до конца года ждет ее в диапазоне 7,1-8,6%, говорится в сообщении регулятора.
В то же время на 2024 и 2025 годы ожидания по среднегодовой ключевой ставке остались неизменными - 6,5-7,5% и 5-6% соответственно.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых
Вчера, 13:32
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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