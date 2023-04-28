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Американские политологи сделали прогноз по президентской гонке в США

Американские политологи сделали прогноз по президентской гонке в США - РИА Новости, 28.04.2023

Американские политологи сделали прогноз по президентской гонке в США

Действующий президент США Джо Байден, скорее всего, не столкнется с ожесточенной конкуренцией на предстоящих праймериз Демократической партии, однако навряд ли... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T23:40

2023-04-28T23:40

2023-04-28T23:40

в мире

дональд трамп

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политика

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден, скорее всего, не столкнется с ожесточенной конкуренцией на предстоящих праймериз Демократической партии, однако навряд ли одержит победу в борьбе против своего предшественника - республиканца Дональда Трампа - на президентских выборах в 2024 году, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Согласно обнародованным накануне результатам исследования социологической службы Gallup, популярность политики Байдена среди американцев в этом месяцев снизилась до минимального показателя с момента его инаугурации. Так, лишь 37% респондентов одобряют работу Байдена на посту главы государства. Противоположного мнения придерживаются 59% участников опроса. При этом, как отмечала Gallup, на протяжении многих месяцев рейтинг 46-го президента США держался на уровне порядка 40%. Лишь в июле 2022 года этот показатель снизился до 38%. Тогдашний рейтинг Байдена считался самым низким за всю его президентскую карьеру. По мнению вице-президента базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрла Расмуссена, Байден принял "неправильное решение", официально объявив о намерении вновь побороться за президентский пост в 2024 году. Свое мнение аналитик аргументировал преклонным возрастом политика и звучащими в последнее время опасениями касательно снижения его когнитивных способностей. Вместе с тем, он допустил, что на горизонте у Байдена может появиться соперник за пределами демократических кругов, хоть такой кандидат и навряд ли сможет заручиться серьезной поддержкой со стороны правящих элит. "У Роберта Кеннеди-младшего, похоже, есть потенциал, однако, по всей видимости, политическая элита не на его стороне. Следовательно, как и Тулси Габбард в 2020 году, господин Кеннеди столкнется с теми же проблемами", - предположил собеседник агентства, комментируя перспективы племянника убитого президента Роберта Кеннеди, который также объявил об участии в выборах в 2024 году. Трамп: гонка без конкурентов?Между тем, популярность Трампа как среди лояльных республиканцам, так и "независимых" избирателей продолжает расти. Согласно результатам семи последних опросов, опубликованным агрегатором Real Clear Politics, политик без труда одержал бы победу на внутрипартийных выборах своей партии, если бы они состоялись сегодня. Так, согласно опросам, Трамп, вероятно, смог бы заручиться поддержкой более 50% зарегистрированных республиканцев. За ним с большим отрывом следуют губернатор Флориды Рон Десантис (23%), бывший вице-президент США Майк Пенс (5,4%) и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли (3,9%). По мнению Эрла Расмуссена, сегодня Десантис - единственный, кто мог бы составить хоть какую-то конкуренцию Трампу, но даже при таком раскладе его шансы невелики. "Губернатор Десантис - очень хороший губернатор, и у него есть последователи. У него нет опыта в международных делах и харизмы, которая есть у Трампа. Что касается Трампа, то, судя по внешнему виду экс-президента, его популярность остается высокой", - считает политолог. Аналитик полагает, что политическое противостояние бывшего и действующего президентов США на выборах в 2024 году - если таковое состоится - будет иметь равный характер. "Несмотря на то, что на последних президентских выборах определенно применялись сомнительные манипуляции, постоянные комментарии Трампа после его проигрыша на выборах не снискали ему дополнительной поддержки. Однако предъявление обвинений ему со стороны минюста, похоже, поспособствовало усилению поддержки Трампа", - добавил он. Его мнение в целом разделяет консервативный политический аналитик Чарльз Ортел, отмечая, что в целом у Байдена "мало шансов" одержать победу в матч-реванше против Трампа. "Если только Трамп не подвергнется заключению за тяжкие преступления, я уверен, что он легко победит Байдена в 2024 году", - заявил Ортел РИА Новости.

https://ria.ru/20230425/bayden-1867687796.html

https://ria.ru/20230428/putin-1868433756.html

https://ria.ru/20230428/ssha-1868146534.html

https://ria.ru/20230427/bayden-1868007185.html

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в мире, дональд трамп, джо байден, роберт кеннеди, сша, политика