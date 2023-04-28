https://ria.ru/20230428/spetsoperatsiya-1868617602.html

Спецоперация, 28 апреля: продвижение в Марьинке и судьба зерновой сделки

Спецоперация, 28 апреля: продвижение в Марьинке и судьба зерновой сделки - РИА Новости, 28.04.2023

Спецоперация, 28 апреля: продвижение в Марьинке и судьба зерновой сделки

Российские ВКС нанесли ночью ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ, в результате чего пресечено выдвижение украинских резервов РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T21:55

2023-04-28T21:55

2023-04-28T21:55

россия

украина

донецкая народная республика

дмитрий песков

алексей кулемзин (донецк)

оон

воздушно-космические силы россии

владимир путин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские ВКС нанесли ночью ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ, в результате чего пресечено выдвижение украинских резервов в районы боевых действий, сообщило Минобороны РФ. Ход операцииПо информации российского военного ведомства, ВКС РФ нанесли ночью ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, пресечено выдвижение украинских резервов в районы боевых действий, сказали в ведомстве. Кроме того, как рассказал РИА Новости российский боец, находящийся на месте событий, российским силам осталось взять несколько кварталов для полного освобождения Марьинки в ДНР. Зерновая сделкаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что перспективы продления зерновой сделки не очень хорошие, указав, что часть договоренностей до сих пор не выполнена. Он отметил, что в послании, переданном генсеком ООН Антониу Гутеррешем президенту России Владимиру Путину по зерновой сделке, есть обстоятельный набор аргументации о предпринимаемых усилиях, но "воз и ныне там". Позже в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Украина предлагает расширить список товаров для экспорта в рамках "зерновой сделки", вопрос обсуждается. Поставки оружия УкраинеПрезидент Чехии Петр Павел сообщил, что страна предоставит Украине технологии производства личного вооружения военнослужащих, а в перспективе откроет его частичное или полное изготовление на территории этой страны. Он также отметил, что к числу готовящихся чешско-украинских проектов относятся предприятия по ремонту танков Т-64 и Т-72, производству боеприпасов, ручного оружия и тренировочных самолетов F/A 259. В свою очередь глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что благодаря поставкам из Франции и Дании Украина сейчас обладает вторым по величине парком самоходных артиллерийских установок CAESAR.

https://ria.ru/20230428/vsu-1868486224.html

https://ria.ru/20230428/import-1868607753.html

https://ria.ru/20230428/zelenskiy-1868593632.html

россия

украина

донецкая народная республика

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