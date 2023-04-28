Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 28 апреля: продвижение в Марьинке и судьба зерновой сделки - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/spetsoperatsiya-1868617602.html
Спецоперация, 28 апреля: продвижение в Марьинке и судьба зерновой сделки
Спецоперация, 28 апреля: продвижение в Марьинке и судьба зерновой сделки - РИА Новости, 28.04.2023
Спецоперация, 28 апреля: продвижение в Марьинке и судьба зерновой сделки
Российские ВКС нанесли ночью ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ, в результате чего пресечено выдвижение украинских резервов РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T21:55
2023-04-28T21:55
россия
украина
донецкая народная республика
дмитрий песков
алексей кулемзин (донецк)
оон
воздушно-космические силы россии
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860512574_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_34187d69e92c6e6843b7af9ed532b619.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские ВКС нанесли ночью ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ, в результате чего пресечено выдвижение украинских резервов в районы боевых действий, сообщило Минобороны РФ. Ход операцииПо информации российского военного ведомства, ВКС РФ нанесли ночью ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, пресечено выдвижение украинских резервов в районы боевых действий, сказали в ведомстве. Кроме того, как рассказал РИА Новости российский боец, находящийся на месте событий, российским силам осталось взять несколько кварталов для полного освобождения Марьинки в ДНР. Зерновая сделкаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что перспективы продления зерновой сделки не очень хорошие, указав, что часть договоренностей до сих пор не выполнена. Он отметил, что в послании, переданном генсеком ООН Антониу Гутеррешем президенту России Владимиру Путину по зерновой сделке, есть обстоятельный набор аргументации о предпринимаемых усилиях, но "воз и ныне там". Позже в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Украина предлагает расширить список товаров для экспорта в рамках "зерновой сделки", вопрос обсуждается. Поставки оружия УкраинеПрезидент Чехии Петр Павел сообщил, что страна предоставит Украине технологии производства личного вооружения военнослужащих, а в перспективе откроет его частичное или полное изготовление на территории этой страны. Он также отметил, что к числу готовящихся чешско-украинских проектов относятся предприятия по ремонту танков Т-64 и Т-72, производству боеприпасов, ручного оружия и тренировочных самолетов F/A 259. В свою очередь глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что благодаря поставкам из Франции и Дании Украина сейчас обладает вторым по величине парком самоходных артиллерийских установок CAESAR.
https://ria.ru/20230428/vsu-1868486224.html
https://ria.ru/20230428/import-1868607753.html
https://ria.ru/20230428/zelenskiy-1868593632.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860512574_683:257:3071:2048_1920x0_80_0_0_c8632b5c4a28e2690202e3a93dfe17ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донецкая народная республика, дмитрий песков, алексей кулемзин (донецк), оон, воздушно-космические силы россии, владимир путин, вооруженные силы украины, ми-8 амтш, т-72 "урал", т-64, в мире
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Песков, Алексей Кулемзин (Донецк), ООН, Воздушно-космические силы России, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Ми-8 АМТШ, Т-72 "Урал", Т-64, В мире
Спецоперация, 28 апреля: продвижение в Марьинке и судьба зерновой сделки

Российские ВКС нанесли удар по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в Марьинке
Военнослужащий в Марьинке - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в Марьинке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские ВКС нанесли ночью ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ, в результате чего пресечено выдвижение украинских резервов в районы боевых действий, сообщило Минобороны РФ.

Ход операции

По информации российского военного ведомства, ВКС РФ нанесли ночью ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, пресечено выдвижение украинских резервов в районы боевых действий, сказали в ведомстве.
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
"Это трагедия". В США назвали пугающие потери ВСУ
Вчера, 15:18
Кроме того, как рассказал РИА Новости российский боец, находящийся на месте событий, российским силам осталось взять несколько кварталов для полного освобождения Марьинки в ДНР.

Зерновая сделка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что перспективы продления зерновой сделки не очень хорошие, указав, что часть договоренностей до сих пор не выполнена. Он отметил, что в послании, переданном генсеком ООН Антониу Гутеррешем президенту России Владимиру Путину по зерновой сделке, есть обстоятельный набор аргументации о предпринимаемых усилиях, но "воз и ныне там".
Позже в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Украина предлагает расширить список товаров для экспорта в рамках "зерновой сделки", вопрос обсуждается.
Разгрузка зерна в порту в Измаиле, Украина - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
В ЕС договорились о снятии запрета на импорт сельхозпродукции с Украины
Вчера, 20:23

Поставки оружия Украине

Президент Чехии Петр Павел сообщил, что страна предоставит Украине технологии производства личного вооружения военнослужащих, а в перспективе откроет его частичное или полное изготовление на территории этой страны. Он также отметил, что к числу готовящихся чешско-украинских проектов относятся предприятия по ремонту танков Т-64 и Т-72, производству боеприпасов, ручного оружия и тренировочных самолетов F/A 259.
В свою очередь глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что благодаря поставкам из Франции и Дании Украина сейчас обладает вторым по величине парком самоходных артиллерийских установок CAESAR.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
В Киеве жестко высказались о вранье Зеленского про контрнаступление
Вчера, 19:18
 
РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковАлексей Кулемзин (Донецк)ООНВоздушно-космические силы РоссииВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМи-8 АМТШТ-72 "Урал"Т-64В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала