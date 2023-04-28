https://ria.ru/20230428/spetsoperatsiya-1868470621.html
Российские военные за сутки поразили 86 украинских артподразделений
Российские военные за сутки поразили 86 украинских артподразделений - РИА Новости, 28.04.2023
Российские военные за сутки поразили 86 украинских артподразделений
Российские военные за сутки поразили 86 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, сообщило в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:29
2023-04-28T14:29
2023-04-28T14:49
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866081065_991:452:3333:1770_1920x0_80_0_0_cbf17c7fe4e8421867783748a4965188.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили 86 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, сообщило в сводке министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражены 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 112 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866081065_602:0:3333:2048_1920x0_80_0_0_0a8f30fff5891ec67b31fd51900fe372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские военные за сутки поразили 86 украинских артподразделений
Российские военные за сутки поразили 86 украинских артподразделений на огневых позициях