https://ria.ru/20230428/spetsoperatsiya-1868470621.html

Российские военные за сутки поразили 86 украинских артподразделений

Российские военные за сутки поразили 86 украинских артподразделений - РИА Новости, 28.04.2023

Российские военные за сутки поразили 86 украинских артподразделений

Российские военные за сутки поразили 86 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, сообщило в сводке министерство обороны РФ. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:29

2023-04-28T14:29

2023-04-28T14:49

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866081065_991:452:3333:1770_1920x0_80_0_0_cbf17c7fe4e8421867783748a4965188.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили 86 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, сообщило в сводке министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации поражены 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 112 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф