https://ria.ru/20230428/sotrudnichestvo-1868547565.html

Россия и Индонезия расширят сотрудничество в информационной безопасности

Россия и Индонезия расширят сотрудничество в информационной безопасности - РИА Новости, 28.04.2023

Россия и Индонезия расширят сотрудничество в информационной безопасности

Россия и Индонезия договорились углублять сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности и наращивать контакты с участием... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:10

2023-04-28T17:10

2023-04-28T17:10

индонезия

россия

москва

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия и Индонезия договорились углублять сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности и наращивать контакты с участием заинтересованных ведомств по двусторонним каналам, заявили в пятницу в сообщении МИД РФ. Накануне, 27 апреля, в Москве "на полях" 11-го заседания Вспомогательной группы открытого состава Регионального Форума АСЕАН по безопасности (АРФ) по мерам укрепления доверия в информационном пространстве состоялись российско-индонезийские межмидовские консультации по международной информационной безопасности (МИБ). Делегации возглавили руководители профильных подразделений министерств иностранных дел России и Индонезии. В мероприятии также приняли участие эксперты заинтересованных органов государственной власти двух стран. "Достигнута договоренность об углублении взаимодействия в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Индонезии и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 14 декабря 2021 г. Условлено наращивать взаимные контакты с участием заинтересованных ведомств по двусторонним каналам и на международных площадках", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Как отметили в министерстве, консультации продемонстрировали созвучность подходов России и Индонезии к обеспечению международной информационной безопасности. "В фокусе – наращивание координации и сближение позиций в ООН: в рамках ее Рабочей группы открытого состава ООН (РГОС) по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ 2021-2025 и Спецкомитета ООН для разработки всеобъемлющей международной конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях. Подтвержден высокий уровень контактов наших стран как действующих сопредседателей в механизме Межсессионных встреч АРФ по безопасности в сфере использования ИКТ", - сообщили в российском МИД. Также было обозначено намерение укреплять сотрудничество на региональных площадках и содействовать развитию Диалога Россия-АСЕАН по международной информационной безопасности.

https://ria.ru/20230416/indoneziya-1865604387.html

https://ria.ru/20230410/indoneziya-1864225530.html

индонезия

россия

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

индонезия, россия, москва, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире