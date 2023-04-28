https://ria.ru/20230428/sotrudnichestvo-1868547565.html
Россия и Индонезия расширят сотрудничество в информационной безопасности
Россия и Индонезия расширят сотрудничество в информационной безопасности - РИА Новости, 28.04.2023
Россия и Индонезия расширят сотрудничество в информационной безопасности
Россия и Индонезия договорились углублять сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности и наращивать контакты с участием... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:10
2023-04-28T17:10
2023-04-28T17:10
индонезия
россия
москва
оон
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия и Индонезия договорились углублять сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности и наращивать контакты с участием заинтересованных ведомств по двусторонним каналам, заявили в пятницу в сообщении МИД РФ. Накануне, 27 апреля, в Москве "на полях" 11-го заседания Вспомогательной группы открытого состава Регионального Форума АСЕАН по безопасности (АРФ) по мерам укрепления доверия в информационном пространстве состоялись российско-индонезийские межмидовские консультации по международной информационной безопасности (МИБ). Делегации возглавили руководители профильных подразделений министерств иностранных дел России и Индонезии. В мероприятии также приняли участие эксперты заинтересованных органов государственной власти двух стран. "Достигнута договоренность об углублении взаимодействия в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Индонезии и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 14 декабря 2021 г. Условлено наращивать взаимные контакты с участием заинтересованных ведомств по двусторонним каналам и на международных площадках", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Как отметили в министерстве, консультации продемонстрировали созвучность подходов России и Индонезии к обеспечению международной информационной безопасности. "В фокусе – наращивание координации и сближение позиций в ООН: в рамках ее Рабочей группы открытого состава ООН (РГОС) по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ 2021-2025 и Спецкомитета ООН для разработки всеобъемлющей международной конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях. Подтвержден высокий уровень контактов наших стран как действующих сопредседателей в механизме Межсессионных встреч АРФ по безопасности в сфере использования ИКТ", - сообщили в российском МИД. Также было обозначено намерение укреплять сотрудничество на региональных площадках и содействовать развитию Диалога Россия-АСЕАН по международной информационной безопасности.
https://ria.ru/20230416/indoneziya-1865604387.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, россия, москва, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Индонезия, Россия, Москва, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Россия и Индонезия расширят сотрудничество в информационной безопасности
МИД: Россия и Индонезия расширят сотрудничество в сфере информационной безопасности
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Россия и Индонезия договорились углублять сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности и наращивать контакты с участием заинтересованных ведомств по двусторонним каналам, заявили в пятницу в сообщении
МИД РФ.
Накануне, 27 апреля, в Москве
"на полях" 11-го заседания Вспомогательной группы открытого состава Регионального Форума АСЕАН по безопасности (АРФ) по мерам укрепления доверия в информационном пространстве состоялись российско-индонезийские межмидовские консультации по международной информационной безопасности (МИБ).
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Делегации возглавили руководители профильных подразделений министерств иностранных дел России и Индонезии. В мероприятии также приняли участие эксперты заинтересованных органов государственной власти двух стран.
"Достигнута договоренность об углублении взаимодействия в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Индонезии и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 14 декабря 2021 г. Условлено наращивать взаимные контакты с участием заинтересованных ведомств по двусторонним каналам и на международных площадках", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как отметили в министерстве, консультации продемонстрировали созвучность подходов России и Индонезии к обеспечению международной информационной безопасности.
"В фокусе – наращивание координации и сближение позиций в ООН
: в рамках ее Рабочей группы открытого состава ООН (РГОС) по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ 2021-2025 и Спецкомитета ООН для разработки всеобъемлющей международной конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях. Подтвержден высокий уровень контактов наших стран как действующих сопредседателей в механизме Межсессионных встреч АРФ по безопасности в сфере использования ИКТ", - сообщили в российском МИД.
Также было обозначено намерение укреплять сотрудничество на региональных площадках и содействовать развитию Диалога Россия-АСЕАН по международной информационной безопасности.
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