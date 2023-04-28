https://ria.ru/20230428/sochi-1868496677.html

В Сочи туристам открыли доступ к самому высокому водопаду курорта

В Сочи туристам открыли доступ к самому высокому водопаду курорта - РИА Новости, 28.04.2023

В Сочи туристам открыли доступ к самому высокому водопаду курорта

В горах Сочи путешественникам открыли доступ к водопаду Поликаря — самому высокому на курорте и одному из самых больших в Европе, сообщает телеграм-канал... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:21

2023-04-28T16:21

2023-04-28T16:21

туризм

новости - туризм

туризм

сочи

красная поляна

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В горах Сочи путешественникам открыли доступ к водопаду Поликаря — самому высокому на курорте и одному из самых больших в Европе, сообщает телеграм-канал Красной Поляны.Достопримечательность расположена на северном склоне хребта Аибга. Струи несутся к земле с высоты в 70 метров.Название водопада в переводе с греческого означает "богатырь". Еще его называют "Штаны", поскольку вода стекает двумя симметричными потоками.

https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html

сочи

красная поляна

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, сочи, красная поляна