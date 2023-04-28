https://ria.ru/20230428/sochi-1868496677.html
В Сочи туристам открыли доступ к самому высокому водопаду курорта
В Сочи туристам открыли доступ к самому высокому водопаду курорта - РИА Новости, 28.04.2023
В Сочи туристам открыли доступ к самому высокому водопаду курорта
В горах Сочи путешественникам открыли доступ к водопаду Поликаря — самому высокому на курорте и одному из самых больших в Европе, сообщает телеграм-канал... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:21
2023-04-28T16:21
2023-04-28T16:21
туризм
новости - туризм
туризм
сочи
красная поляна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149058/92/1490589259_0:640:1366:1408_1920x0_80_0_0_820a1a0c26d61b1951956ec6784cd257.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В горах Сочи путешественникам открыли доступ к водопаду Поликаря — самому высокому на курорте и одному из самых больших в Европе, сообщает телеграм-канал Красной Поляны.Достопримечательность расположена на северном склоне хребта Аибга. Струи несутся к земле с высоты в 70 метров.Название водопада в переводе с греческого означает "богатырь". Еще его называют "Штаны", поскольку вода стекает двумя симметричными потоками.
https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html
сочи
красная поляна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149058/92/1490589259_0:512:1366:1537_1920x0_80_0_0_c478224d1a1a677aaf11350cc435a1d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, сочи, красная поляна
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сочи, Красная Поляна
В Сочи туристам открыли доступ к самому высокому водопаду курорта
В Сочи туристам открыли доступ к водопаду Поликаря — самому высокому на курорте
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В горах Сочи путешественникам открыли доступ к водопаду Поликаря — самому высокому на курорте и одному из самых больших в Европе, сообщает телеграм-канал Красной Поляны.
Достопримечательность расположена на северном склоне хребта Аибга. Струи несутся к земле с высоты в 70 метров.
Название водопада в переводе с греческого означает "богатырь". Еще его называют "Штаны", поскольку вода стекает двумя симметричными потоками.
Горы вместо моря. Как получить массу впечатлений в Красной Поляне