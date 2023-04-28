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В Сочи туристам открыли доступ к самому высокому водопаду курорта - РИА Новости, 28.04.2023
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Туризм
 
16:21 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/sochi-1868496677.html
В Сочи туристам открыли доступ к самому высокому водопаду курорта
В Сочи туристам открыли доступ к самому высокому водопаду курорта - РИА Новости, 28.04.2023
В Сочи туристам открыли доступ к самому высокому водопаду курорта
В горах Сочи путешественникам открыли доступ к водопаду Поликаря — самому высокому на курорте и одному из самых больших в Европе, сообщает телеграм-канал... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:21
2023-04-28T16:21
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красная поляна
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В горах Сочи путешественникам открыли доступ к водопаду Поликаря — самому высокому на курорте и одному из самых больших в Европе, сообщает телеграм-канал Красной Поляны.Достопримечательность расположена на северном склоне хребта Аибга. Струи несутся к земле с высоты в 70 метров.Название водопада в переводе с греческого означает "богатырь". Еще его называют "Штаны", поскольку вода стекает двумя симметричными потоками.
https://ria.ru/20220611/sochi-1794185795.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сочи, Красная Поляна
В Сочи туристам открыли доступ к самому высокому водопаду курорта

В Сочи туристам открыли доступ к водопаду Поликаря — самому высокому на курорте

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкДевушка у Ореховского водопада в Сочинском национальном парке
Девушка у Ореховского водопада в Сочинском национальном парке - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В горах Сочи путешественникам открыли доступ к водопаду Поликаря — самому высокому на курорте и одному из самых больших в Европе, сообщает телеграм-канал Красной Поляны.
Достопримечательность расположена на северном склоне хребта Аибга. Струи несутся к земле с высоты в 70 метров.
Название водопада в переводе с греческого означает "богатырь". Еще его называют "Штаны", поскольку вода стекает двумя симметричными потоками.
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