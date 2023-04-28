https://ria.ru/20230428/snaryady-1868322373.html

Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Петровскому

Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Петровскому - РИА Новости, 28.04.2023

Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Петровскому

Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T05:22

2023-04-28T05:22

2023-04-28T05:24

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230428/obstrely-1868316444.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика, сцкк, нато