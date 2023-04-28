https://ria.ru/20230428/snaryady-1868322373.html
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Петровскому
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Петровскому - РИА Новости, 28.04.2023
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Петровскому
Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T05:22
2023-04-28T05:22
2023-04-28T05:24
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867265616_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_520921ecf5f5febc7eb2c63fcbec4288.jpg
ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230428/obstrely-1868316444.html
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867265616_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_882a55f8b0ffa885e4a003ecaf51a963.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Петровскому
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов натовского калибра по Петровскому