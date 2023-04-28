https://ria.ru/20230428/slvoakiya-1868567473.html
Словакия отказала представителям России в участии в учебном курсе ОДВЗЯИ
Словакия отказала представителям России в участии в учебном курсе ОДВЗЯИ - РИА Новости, 28.04.2023
Словакия отказала представителям России в участии в учебном курсе ОДВЗЯИ
Словакия не допустила российских представителей до участия в региональном вводном учебном курсе подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:54
2023-04-28T17:54
2023-04-28T18:14
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Словакия не допустила российских представителей до участия в региональном вводном учебном курсе подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), им было отказано в визах, Москва рассматривает такие действия Братиславы как политически мотивированную акцию, заявили в пятницу в МИД РФ.Как пояснили в ведомстве, 24 апреля в Словакии стартовал региональный вводный учебный курс подготовительной комиссии ОДВЗЯИ по инспекции на месте. В мероприятии должны были принять участие четыре российских специалиста, которые своевременно обратились для оформления необходимых документов в консульские учреждения соседних со Словакией стран."Еще на стадии подготовки мероприятия правительство Словакии взяло курс на недопущение российских представителей до учений без внятного объяснения причин. В итоге всем экспертам из России в оформлении виз было отказано", - сообщили в ведомстве.В министерстве напомнили, что между Словакией и Подготовительной комиссией действует двустороннее соглашение, по которому словацкая сторона обязуется оказывать всё необходимое содействие в проведении на своей территории подобных курсов и семинаров, включая своевременную выдачу всем участникам виз, а также обеспечение им доступа к месту проведения мероприятий."Считаем, что такие действия Братиславы не соответствуют подходам, принятым в многосторонней дипломатии, являются недружественной, политически мотивированной акцией и грубым нарушением обязательств перед ПК ОДВЗЯИ", - подчеркнули в МИД.Москва исходит из того, что региональный вводный учебный курс был сорван по вине Словакии, указали в ведомстве."Настаиваем, чтобы временный технический секретариат ПК ОДВЗЯИ в дальнейшем воздерживался от проведения любых мероприятий на территории этой страны", - заявили в министерстве.
https://ria.ru/20230318/rusofobiya-1858774348.html
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россия, словакия, одвзяи, в мире, москва
Россия, Словакия, ОДВЗЯИ, В мире, Москва
Словакия отказала представителям России в участии в учебном курсе ОДВЗЯИ
МИД: Словакия не допустила российских представителей до участия в учебном курсе ОДВЗЯИ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Словакия не допустила российских представителей до участия в региональном вводном учебном курсе подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), им было отказано в визах, Москва рассматривает такие действия Братиславы как политически мотивированную акцию, заявили в пятницу в МИД РФ.
Как пояснили в ведомстве, 24 апреля в Словакии стартовал региональный вводный учебный курс подготовительной комиссии ОДВЗЯИ
по инспекции на месте. В мероприятии должны были принять участие четыре российских специалиста, которые своевременно обратились для оформления необходимых документов в консульские учреждения соседних со Словакией стран.
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"Еще на стадии подготовки мероприятия правительство Словакии взяло курс на недопущение российских представителей до учений без внятного объяснения причин. В итоге всем экспертам из России в оформлении виз было отказано", - сообщили в ведомстве.
В министерстве напомнили, что между Словакией и Подготовительной комиссией действует двустороннее соглашение, по которому словацкая сторона обязуется оказывать всё необходимое содействие в проведении на своей территории подобных курсов и семинаров, включая своевременную выдачу всем участникам виз, а также обеспечение им доступа к месту проведения мероприятий.
"Считаем, что такие действия Братиславы не соответствуют подходам, принятым в многосторонней дипломатии, являются недружественной, политически мотивированной акцией и грубым нарушением обязательств перед ПК ОДВЗЯИ", - подчеркнули в МИД.
Москва исходит из того, что региональный вводный учебный курс был сорван по вине Словакии, указали в ведомстве.
"Настаиваем, чтобы временный технический секретариат ПК ОДВЗЯИ в дальнейшем воздерживался от проведения любых мероприятий на территории этой страны", - заявили в министерстве.
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