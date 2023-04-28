https://ria.ru/20230428/slvoakiya-1868567473.html

Словакия отказала представителям России в участии в учебном курсе ОДВЗЯИ

Словакия отказала представителям России в участии в учебном курсе ОДВЗЯИ - РИА Новости, 28.04.2023

Словакия отказала представителям России в участии в учебном курсе ОДВЗЯИ

Словакия не допустила российских представителей до участия в региональном вводном учебном курсе подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:54

2023-04-28T17:54

2023-04-28T18:14

россия

словакия

одвзяи

в мире

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368348_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_827aa3fdead934b1745e901af4cc1067.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Словакия не допустила российских представителей до участия в региональном вводном учебном курсе подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), им было отказано в визах, Москва рассматривает такие действия Братиславы как политически мотивированную акцию, заявили в пятницу в МИД РФ.Как пояснили в ведомстве, 24 апреля в Словакии стартовал региональный вводный учебный курс подготовительной комиссии ОДВЗЯИ по инспекции на месте. В мероприятии должны были принять участие четыре российских специалиста, которые своевременно обратились для оформления необходимых документов в консульские учреждения соседних со Словакией стран."Еще на стадии подготовки мероприятия правительство Словакии взяло курс на недопущение российских представителей до учений без внятного объяснения причин. В итоге всем экспертам из России в оформлении виз было отказано", - сообщили в ведомстве.В министерстве напомнили, что между Словакией и Подготовительной комиссией действует двустороннее соглашение, по которому словацкая сторона обязуется оказывать всё необходимое содействие в проведении на своей территории подобных курсов и семинаров, включая своевременную выдачу всем участникам виз, а также обеспечение им доступа к месту проведения мероприятий."Считаем, что такие действия Братиславы не соответствуют подходам, принятым в многосторонней дипломатии, являются недружественной, политически мотивированной акцией и грубым нарушением обязательств перед ПК ОДВЗЯИ", - подчеркнули в МИД.Москва исходит из того, что региональный вводный учебный курс был сорван по вине Словакии, указали в ведомстве."Настаиваем, чтобы временный технический секретариат ПК ОДВЗЯИ в дальнейшем воздерживался от проведения любых мероприятий на территории этой страны", - заявили в министерстве.

https://ria.ru/20230318/rusofobiya-1858774348.html

https://ria.ru/20230428/moldaviya-1868430953.html

россия

словакия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, словакия, одвзяи, в мире, москва