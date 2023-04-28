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Кравцов посетил образовательные учреждения в Калмыкии

Кравцов посетил образовательные учреждения в Калмыкии - РИА Новости, 28.04.2023

Кравцов посетил образовательные учреждения в Калмыкии

Министр просвещения России Сергей Кравцов осмотрел образовательные учреждения Калмыкии, где был проведен капремонт, сообщили РИА Новости в министерстве. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T20:34

2023-04-28T20:34

2023-04-28T20:34

общество

россия

республика калмыкия

сергей кравцов

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов осмотрел образовательные учреждения Калмыкии, где был проведен капремонт, сообщили РИА Новости в министерстве. "Сергей Кравцов посетил с рабочей поездкой Республику Калмыкия. Он осмотрел образовательные учреждения региона, где был проведен капитальный ремонт, а также вручил ведомственные награды учителям", - говорится в сообщении. Отмечается, что на церемонии закрытия республиканского конкурса "Педагог года Калмыкии - 2023" Кравцов вместе с главой региона Бату Хасиковым, артистами Государственного хора Калмыкии им. Цебекова и педагогами исполнили песню "День Победы".

россия

республика калмыкия

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общество, россия, республика калмыкия, сергей кравцов