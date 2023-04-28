Рейтинг@Mail.ru
Кравцов посетил образовательные учреждения в Калмыкии - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/shkoly-1868610486.html
Кравцов посетил образовательные учреждения в Калмыкии
Кравцов посетил образовательные учреждения в Калмыкии - РИА Новости, 28.04.2023
Кравцов посетил образовательные учреждения в Калмыкии
Министр просвещения России Сергей Кравцов осмотрел образовательные учреждения Калмыкии, где был проведен капремонт, сообщили РИА Новости в министерстве. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T20:34
2023-04-28T20:34
общество
россия
республика калмыкия
сергей кравцов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152945/74/1529457494_0:457:2018:1592_1920x0_80_0_0_c4d40e9149811e46f1627ff84d80fe47.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов осмотрел образовательные учреждения Калмыкии, где был проведен капремонт, сообщили РИА Новости в министерстве. "Сергей Кравцов посетил с рабочей поездкой Республику Калмыкия. Он осмотрел образовательные учреждения региона, где был проведен капитальный ремонт, а также вручил ведомственные награды учителям", - говорится в сообщении. Отмечается, что на церемонии закрытия республиканского конкурса "Педагог года Калмыкии - 2023" Кравцов вместе с главой региона Бату Хасиковым, артистами Государственного хора Калмыкии им. Цебекова и педагогами исполнили песню "День Победы".
россия
республика калмыкия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152945/74/1529457494_0:268:2018:1782_1920x0_80_0_0_7f5f0bfa326097ea6168d52214b9c3e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, республика калмыкия, сергей кравцов
Общество, Россия, Республика Калмыкия, Сергей Кравцов
Кравцов посетил образовательные учреждения в Калмыкии

Кравцов осмотрел школы в Калмыкии после проведения капремонта

© РИА Новости / В. Козлов | Перейти в медиабанкГород Элиста
Город Элиста - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / В. Козлов
Перейти в медиабанк
Город Элиста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов осмотрел образовательные учреждения Калмыкии, где был проведен капремонт, сообщили РИА Новости в министерстве.
"Сергей Кравцов посетил с рабочей поездкой Республику Калмыкия. Он осмотрел образовательные учреждения региона, где был проведен капитальный ремонт, а также вручил ведомственные награды учителям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на церемонии закрытия республиканского конкурса "Педагог года Калмыкии - 2023" Кравцов вместе с главой региона Бату Хасиковым, артистами Государственного хора Калмыкии им. Цебекова и педагогами исполнили песню "День Победы".
 
ОбществоРоссияРеспублика КалмыкияСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала