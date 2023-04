https://ria.ru/20230428/sheeran-1868545168.html

Эд Ширан сыграл на гитаре в суде, чтобы доказать невиновность в плагиате

ВАШИНГТОН, 28 апр – РИА Новости. Известный британский певец Эд Ширан спел и сыграл на гитаре в суде, чтобы доказать, что его песня Thinking Out Loud не является плагиатом, сообщил в пятницу телеканал CBS News. Ширан предстал перед судом из-за обвинений в плагиате песни американского исполнителя Марвина Гэя Let's Get It On, вышедшей в 1973 году. Накануне Ширан прибыл в Нью-Йорк для участия в судебном заседании. "В четверг в полном зале судебных заседаний в Нью-Йорке Эд Ширан взял свою гитару и заиграл мелодию, из-за которой идет спор по вопросу авторских прав… Затем он спел несколько слов главной песни, заставляя улыбнуться некоторых зрителей в судебном зале", - говорится в сообщении телеканала. Непроизвольное выступление произошло после часа дачи показаний, когда адвокат Ширана попросила его рассказать о том, как он написал популярную Thinking Out Loud десять лет назад, передаёт CBS News. Британский исполнитель также пояснил, что написание песен является его второй натурой, и даже попробовал научить присяжных его способу создания музыки, отметив, что это помогает ему писать до девяти композиций в день. Эд Ширан – один из наиболее успешных коммерческих артистов современности. Впервые он стал известен в 2011 году после выхода сингла The A Team. В конце 2017 года Эд Ширан стал кавалером ордена Британской империи за свой вклад в области музыки и благотворительности. За всю карьеру он четырежды становился лауреатом "Грэмми", получил четыре премии Айвора Новелло, пять премий Brit Awards, шесть премий Billboard Awards и многие другие. Эд Ширан известен такими композициям, как Shape of You, Perfect, Thinking Out Loud.

