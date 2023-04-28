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В Кремле оценили перспективы продления зерновой сделки - РИА Новости, 28.04.2023
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12:58 28.04.2023 (обновлено: 13:17 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/sdelka-1868430299.html
В Кремле оценили перспективы продления зерновой сделки
В Кремле оценили перспективы продления зерновой сделки - РИА Новости, 28.04.2023
В Кремле оценили перспективы продления зерновой сделки
Перспективы продления зерновой сделки не очень хорошие, часть договоренностей до сих пор не выполнена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:58
2023-04-28T13:17
россия
экономика
турция
украина
оон
зерновая сделка
антониу гутерреш
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Перспективы продления зерновой сделки не очень хорошие, часть договоренностей до сих пор не выполнена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Часть сделки, которая касалась наших поставщиков, она до сих пор не выполнена, и в этом плане перспективы не очень хорошие", - сказал Песков журналистам.Также Песков заявил, что в послании генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по зерновой сделке есть обстоятельный набор аргументации о предпринимаемых усилиях, но воз и ныне там."В данном случае ничего не поменялось. Действительно, президент получил послание от господина Гутерреша, которое было передано через (главу МИД России Сергея) Лаврова, и там есть достаточно обстоятельный набор аргументации, где описывают те усилия, которые предпринимаются в плане реализации сделки, но воз и ныне там", - сказал Песков.Он отметил, что Путин в четверг встретился с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым и спросил у него, как обстоят дела, на что тот ответил, что "дела обстоят точно так же, как они обстояли, и никаких улучшений нет"."Они испытывают те же проблемы, неизбежными в настоящий момент остаются те же последствия весьма и весьма негативные от этих ограничений, которые действуют в отношении наших поставщиков удобрений на мировые рынки", - сказал Песков.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Пакетная договоренность также предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было, при этом со стороны ООН были заверения, что данные ограничения будут сняты.Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая.
https://ria.ru/20230425/sdelka-1867737574.html
https://ria.ru/20230425/lavrov-1867729630.html
https://ria.ru/20230426/sdelka-1867877341.html
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россия, экономика, турция, украина, оон, зерновая сделка, антониу гутерреш, владимир путин
Россия, Экономика, Турция, Украина, ООН, Зерновая сделка, Антониу Гутерреш, Владимир Путин
В Кремле оценили перспективы продления зерновой сделки

Песков заявил, что перспективы продления зерновой сделки не очень хорошие

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Перспективы продления зерновой сделки не очень хорошие, часть договоренностей до сих пор не выполнена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Часть сделки, которая касалась наших поставщиков, она до сих пор не выполнена, и в этом плане перспективы не очень хорошие", - сказал Песков журналистам.
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Также Песков заявил, что в послании генсека ООН Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину по зерновой сделке есть обстоятельный набор аргументации о предпринимаемых усилиях, но воз и ныне там.
"В данном случае ничего не поменялось. Действительно, президент получил послание от господина Гутерреша, которое было передано через (главу МИД России Сергея) Лаврова, и там есть достаточно обстоятельный набор аргументации, где описывают те усилия, которые предпринимаются в плане реализации сделки, но воз и ныне там", - сказал Песков.
Он отметил, что Путин в четверг встретился с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым и спросил у него, как обстоят дела, на что тот ответил, что "дела обстоят точно так же, как они обстояли, и никаких улучшений нет".
"Они испытывают те же проблемы, неизбежными в настоящий момент остаются те же последствия весьма и весьма негативные от этих ограничений, которые действуют в отношении наших поставщиков удобрений на мировые рынки", - сказал Песков.
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Ранее Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней – до 18 мая.
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