ЕС одобрил механизм введения санкций за подрыв суверенитета Молдавии
Совет ЕС одобрил механизм введения санкций за подрыв суверенитета Молдавии
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Евросоюз одобрил механизм введения санкций против лиц, имеющих отношение к "подрыву или угрозе суверенитета и независимости Молдавии", следует из заявления Совета ЕС.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливер Вархели заявлял, что ЕС планировал разработать санкции против тех, кого подозревают в стремлении дестабилизировать ситуацию в Молдавии.
"Сегодня Совет одобрил новый механизм целевых ограничительных мер, которые предоставляют ЕС возможность вводить санкции против лиц, ответственных за поддержку или осуществление действий, подрывающих или угрожающих суверенитету и независимости Молдавии, а также демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности страны", - говорится в заявлении, опубликованного на официальном сайте Совета ЕС.
Как отмечается, санкции будут включать в себя замораживание активов, а также запрет на въезд в ЕС. Согласно заявлению, санкции также могут быть направлены против лиц, совершающих "серьезные финансовые нарушения в отношении государственных средств". В середине марта Вархели заявлял, что верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель занимается вопросом создания гражданской миссии ЕС, которая может быть отправлена в Молдавию для укрепления безопасности и устойчивости этой страны.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти Молдавии отождествляют свое стремление к евроинтеграции с процветанием в стране русофобии, это, по их мнению, главный атрибут для членства в Евросоюзе. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на запрет посещения Молдавия официальным лицам РФ, заявив, что ехать туда никто не собирается, а страны такой больше и нет.
Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.