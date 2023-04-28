https://ria.ru/20230428/sanktsii-1868622554.html

ЕС одобрил механизм введения санкций за подрыв суверенитета Молдавии

ЕС одобрил механизм введения санкций за подрыв суверенитета Молдавии - РИА Новости, 28.04.2023

ЕС одобрил механизм введения санкций за подрыв суверенитета Молдавии

Евросоюз одобрил механизм введения санкций против лиц, имеющих отношение к "подрыву или угрозе суверенитета и независимости Молдавии", следует из заявления... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T22:11

2023-04-28T22:11

2023-04-28T22:11

в мире

молдавия

россия

жозеп боррель

рустам минниханов

дмитрий песков

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евросоюз

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Евросоюз одобрил механизм введения санкций против лиц, имеющих отношение к "подрыву или угрозе суверенитета и независимости Молдавии", следует из заявления Совета ЕС. Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливер Вархели заявлял, что ЕС планировал разработать санкции против тех, кого подозревают в стремлении дестабилизировать ситуацию в Молдавии. "Сегодня Совет одобрил новый механизм целевых ограничительных мер, которые предоставляют ЕС возможность вводить санкции против лиц, ответственных за поддержку или осуществление действий, подрывающих или угрожающих суверенитету и независимости Молдавии, а также демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности страны", - говорится в заявлении, опубликованного на официальном сайте Совета ЕС. Как отмечается, санкции будут включать в себя замораживание активов, а также запрет на въезд в ЕС. Согласно заявлению, санкции также могут быть направлены против лиц, совершающих "серьезные финансовые нарушения в отношении государственных средств". В середине марта Вархели заявлял, что верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель занимается вопросом создания гражданской миссии ЕС, которая может быть отправлена в Молдавию для укрепления безопасности и устойчивости этой страны. Ранее сообщалось, что власти Молдавии составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти Молдавии отождествляют свое стремление к евроинтеграции с процветанием в стране русофобии, это, по их мнению, главный атрибут для членства в Евросоюзе. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на запрет посещения Молдавия официальным лицам РФ, заявив, что ехать туда никто не собирается, а страны такой больше и нет. Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.

https://ria.ru/20230327/faktor-1861072534.html

https://ria.ru/20230330/demokratiya-1861911254.html

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в мире, молдавия, россия, жозеп боррель, рустам минниханов, дмитрий песков, кишинев, евросоюз