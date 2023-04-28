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ЕС одобрил механизм введения санкций за подрыв суверенитета Молдавии - РИА Новости, 28.04.2023
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22:11 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/sanktsii-1868622554.html
ЕС одобрил механизм введения санкций за подрыв суверенитета Молдавии
ЕС одобрил механизм введения санкций за подрыв суверенитета Молдавии - РИА Новости, 28.04.2023
ЕС одобрил механизм введения санкций за подрыв суверенитета Молдавии
Евросоюз одобрил механизм введения санкций против лиц, имеющих отношение к "подрыву или угрозе суверенитета и независимости Молдавии", следует из заявления... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T22:11
2023-04-28T22:11
в мире
молдавия
россия
жозеп боррель
рустам минниханов
дмитрий песков
кишинев
евросоюз
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Евросоюз одобрил механизм введения санкций против лиц, имеющих отношение к "подрыву или угрозе суверенитета и независимости Молдавии", следует из заявления Совета ЕС. Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливер Вархели заявлял, что ЕС планировал разработать санкции против тех, кого подозревают в стремлении дестабилизировать ситуацию в Молдавии. "Сегодня Совет одобрил новый механизм целевых ограничительных мер, которые предоставляют ЕС возможность вводить санкции против лиц, ответственных за поддержку или осуществление действий, подрывающих или угрожающих суверенитету и независимости Молдавии, а также демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности страны", - говорится в заявлении, опубликованного на официальном сайте Совета ЕС. Как отмечается, санкции будут включать в себя замораживание активов, а также запрет на въезд в ЕС. Согласно заявлению, санкции также могут быть направлены против лиц, совершающих "серьезные финансовые нарушения в отношении государственных средств". В середине марта Вархели заявлял, что верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель занимается вопросом создания гражданской миссии ЕС, которая может быть отправлена в Молдавию для укрепления безопасности и устойчивости этой страны. Ранее сообщалось, что власти Молдавии составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти Молдавии отождествляют свое стремление к евроинтеграции с процветанием в стране русофобии, это, по их мнению, главный атрибут для членства в Евросоюзе. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на запрет посещения Молдавия официальным лицам РФ, заявив, что ехать туда никто не собирается, а страны такой больше и нет. Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
https://ria.ru/20230327/faktor-1861072534.html
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в мире, молдавия, россия, жозеп боррель, рустам минниханов, дмитрий песков, кишинев, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Жозеп Боррель, Рустам Минниханов, Дмитрий Песков, Кишинев, Евросоюз
ЕС одобрил механизм введения санкций за подрыв суверенитета Молдавии

Совет ЕС одобрил механизм введения санкций за подрыв суверенитета Молдавии

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза в здании Совета Европы в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Евросоюз одобрил механизм введения санкций против лиц, имеющих отношение к "подрыву или угрозе суверенитета и независимости Молдавии", следует из заявления Совета ЕС.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливер Вархели заявлял, что ЕС планировал разработать санкции против тех, кого подозревают в стремлении дестабилизировать ситуацию в Молдавии.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Додон назвал президента Молдавии главным фактором дестабилизации в стране
27 марта, 21:26
"Сегодня Совет одобрил новый механизм целевых ограничительных мер, которые предоставляют ЕС возможность вводить санкции против лиц, ответственных за поддержку или осуществление действий, подрывающих или угрожающих суверенитету и независимости Молдавии, а также демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности страны", - говорится в заявлении, опубликованного на официальном сайте Совета ЕС.
Как отмечается, санкции будут включать в себя замораживание активов, а также запрет на въезд в ЕС. Согласно заявлению, санкции также могут быть направлены против лиц, совершающих "серьезные финансовые нарушения в отношении государственных средств". В середине марта Вархели заявлял, что верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель занимается вопросом создания гражданской миссии ЕС, которая может быть отправлена в Молдавию для укрепления безопасности и устойчивости этой страны.
Ранее сообщалось, что власти Молдавии составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что власти Молдавии отождествляют свое стремление к евроинтеграции с процветанием в стране русофобии, это, по их мнению, главный атрибут для членства в Евросоюзе. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на запрет посещения Молдавия официальным лицам РФ, заявив, что ехать туда никто не собирается, а страны такой больше и нет.
Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Генсек Совета Европы осудила попытки дестабилизации демократии в Молдавии
30 марта, 17:10
 
В миреМолдавияРоссияЖозеп БоррельРустам МиннихановДмитрий ПесковКишиневЕвросоюз
 
 
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