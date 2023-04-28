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Во Владивостоке разыскивают убийцу охранника пляжа на острове Русский - РИА Новости, 28.04.2023
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12:19 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/rozysk-1868413924.html
Во Владивостоке разыскивают убийцу охранника пляжа на острове Русский
Во Владивостоке разыскивают убийцу охранника пляжа на острове Русский - РИА Новости, 28.04.2023
Во Владивостоке разыскивают убийцу охранника пляжа на острове Русский
Полиция разыскивает жителя Владивостока, подозреваемого в убийстве охранника пляжа на острове Русский, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:19
2023-04-28T12:19
происшествия
владивосток
россия
русский (остров)
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Полиция разыскивает жителя Владивостока, подозреваемого в убийстве охранника пляжа на острове Русский, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю. Он отметил, что погибшим оказался 55-летний житель Владивостока, работавший охранником на территории пляжа. "Личность подозреваемого в особо тяжком преступлении установлена. На розыск и задержание 60-летнего местного жителя ориентирован личный состав территориального отдела внутренних дел. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство)", - добавил собеседник. Комментируя слухи, что подозреваемый недавно вернулся из зоны СВО, в полиции заявили, что такой информацией не обладают.
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происшествия, владивосток, россия, русский (остров)
Происшествия, Владивосток, Россия, Русский (остров)
Во Владивостоке разыскивают убийцу охранника пляжа на острове Русский

Полиция Владивостока ищет подозреваемого в убийстве охранника пляжа на острове Русский

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Полиция разыскивает жителя Владивостока, подозреваемого в убийстве охранника пляжа на острове Русский, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.
«
"В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение 19-летнего гражданина о том, что на пляже, расположенном в районе поселка Подножье, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции", - сказал собеседник.
Он отметил, что погибшим оказался 55-летний житель Владивостока, работавший охранником на территории пляжа.
"Личность подозреваемого в особо тяжком преступлении установлена. На розыск и задержание 60-летнего местного жителя ориентирован личный состав территориального отдела внутренних дел. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство)", - добавил собеседник.
Комментируя слухи, что подозреваемый недавно вернулся из зоны СВО, в полиции заявили, что такой информацией не обладают.
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