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Во Владивостоке разыскивают убийцу охранника пляжа на острове Русский

Во Владивостоке разыскивают убийцу охранника пляжа на острове Русский - РИА Новости, 28.04.2023

Во Владивостоке разыскивают убийцу охранника пляжа на острове Русский

Полиция разыскивает жителя Владивостока, подозреваемого в убийстве охранника пляжа на острове Русский, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:19

2023-04-28T12:19

2023-04-28T12:19

происшествия

владивосток

россия

русский (остров)

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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр – РИА Новости. Полиция разыскивает жителя Владивостока, подозреваемого в убийстве охранника пляжа на острове Русский, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю. Он отметил, что погибшим оказался 55-летний житель Владивостока, работавший охранником на территории пляжа. "Личность подозреваемого в особо тяжком преступлении установлена. На розыск и задержание 60-летнего местного жителя ориентирован личный состав территориального отдела внутренних дел. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство)", - добавил собеседник. Комментируя слухи, что подозреваемый недавно вернулся из зоны СВО, в полиции заявили, что такой информацией не обладают.

https://ria.ru/20230427/srok-1868186681.html

владивосток

россия

русский (остров)

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происшествия, владивосток, россия, русский (остров)