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Пропавшего в Непале россиянина нашли живым
Пропавшего в Непале россиянина нашли живым - РИА Новости, 28.04.2023
Пропавшего в Непале россиянина нашли живым
Пропавший в пятницу в Непале россиянин найден живым и невредимым, сообщил РИА Новости представитель посольства. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:33
2023-04-28T15:33
2023-04-28T15:42
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Пропавший в пятницу в Непале россиянин найден живым и невредимым, сообщил РИА Новости представитель посольства. "Пропавший в Непале россиянин найден живым и невредимым. Инцидента не было, связь с его родственниками восстановлена", - сообщил представитель посольства. Ранее ряд СМИ сообщили, что находившийся в непальском городе Покхара гражданин России пропал в национальном парке после атаки носорога. Он записал атаку животного на видео, которое отправил друзьям, после чего перестал выходить на связь.
https://ria.ru/20220725/gory-1804848958.html
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в мире, непал, новости - туризм, происшествия
В мире, Непал, Туризм, Новости - Туризм, Происшествия
Пропавшего в Непале россиянина нашли живым
В посольстве сообщили, что пропавшего в Непале россиянина нашли живым и невредимым