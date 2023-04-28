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Россия продолжит строить отношения с теми, кто этого хочет, заявил Путин - РИА Новости, 28.04.2023
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17:48 28.04.2023 (обновлено: 18:05 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/rossiya-1868565905.html
Россия продолжит строить отношения с теми, кто этого хочет, заявил Путин
Россия продолжит строить отношения с теми, кто этого хочет, заявил Путин - РИА Новости, 28.04.2023
Россия продолжит строить отношения с теми, кто этого хочет, заявил Путин
Россия не находится в изоляции и будет продолжать выстраивать отношения с теми, кто дорожит своей репутацией и хочет этого сотрудничества, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:48
2023-04-28T18:05
владимир путин
россия
экономика
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Россия не находится в изоляции и будет продолжать выстраивать отношения с теми, кто дорожит своей репутацией и хочет этого сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин."На самоизоляцию уходить мы не собираемся, наоборот, будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными станами и в Евразии, и в Африке, и в Латинской Америке",- сказал Путин, выступая перед Советом законодателей РФ.По его словам, в США и Европе много людей, которые думают одинаково с Россией. "Элиты ведут себя по-другому, но мы знаем, что далеко не всегда элиты этих стран проводят политику, направленную в интересах своего народа, им это еще аукнется",- отметил он."Мы готовы работать с теми зарубежными партнерами, с глобальными компаниями, корпорациями, которые дорожат своей деловой репутацией и хотят сотрудничать с Россией",- сказал Путин.
https://ria.ru/20230207/oon-1850051258.html
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владимир путин, россия, экономика, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Россия, Экономика, Санкции в отношении России
Россия продолжит строить отношения с теми, кто этого хочет, заявил Путин

Путин: Россия не изолируется и продолжит строить отношения с теми, кто этого хочет

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Россия не находится в изоляции и будет продолжать выстраивать отношения с теми, кто дорожит своей репутацией и хочет этого сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На самоизоляцию уходить мы не собираемся, наоборот, будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными станами и в Евразии, и в Африке, и в Латинской Америке",- сказал Путин, выступая перед Советом законодателей РФ.
По его словам, в США и Европе много людей, которые думают одинаково с Россией. "Элиты ведут себя по-другому, но мы знаем, что далеко не всегда элиты этих стран проводят политику, направленную в интересах своего народа, им это еще аукнется",- отметил он.
"Мы готовы работать с теми зарубежными партнерами, с глобальными компаниями, корпорациями, которые дорожат своей деловой репутацией и хотят сотрудничать с Россией",- сказал Путин.
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