https://ria.ru/20230428/rossiya-1868565905.html

Россия продолжит строить отношения с теми, кто этого хочет, заявил Путин

Россия продолжит строить отношения с теми, кто этого хочет, заявил Путин - РИА Новости, 28.04.2023

Россия продолжит строить отношения с теми, кто этого хочет, заявил Путин

Россия не находится в изоляции и будет продолжать выстраивать отношения с теми, кто дорожит своей репутацией и хочет этого сотрудничества, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:48

2023-04-28T17:48

2023-04-28T18:05

владимир путин

россия

экономика

санкции в отношении россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Россия не находится в изоляции и будет продолжать выстраивать отношения с теми, кто дорожит своей репутацией и хочет этого сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин."На самоизоляцию уходить мы не собираемся, наоборот, будем расширять прагматичные, равноправные, взаимовыгодные, исключительно партнерские отношения с дружественными станами и в Евразии, и в Африке, и в Латинской Америке",- сказал Путин, выступая перед Советом законодателей РФ.По его словам, в США и Европе много людей, которые думают одинаково с Россией. "Элиты ведут себя по-другому, но мы знаем, что далеко не всегда элиты этих стран проводят политику, направленную в интересах своего народа, им это еще аукнется",- отметил он."Мы готовы работать с теми зарубежными партнерами, с глобальными компаниями, корпорациями, которые дорожат своей деловой репутацией и хотят сотрудничать с Россией",- сказал Путин.

https://ria.ru/20230207/oon-1850051258.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, экономика, санкции в отношении россии