https://ria.ru/20230428/rekonstruktsiya-1868356615.html
Реконструкцию двух картофелехранилищ проведут в Егорьевске к осени
Реконструкцию двух картофелехранилищ проведут в Егорьевске к осени - РИА Новости, 28.04.2023
Реконструкцию двух картофелехранилищ проведут в Егорьевске к осени
Два картофелехранлища реконструируют в подмосковном Егорьевске к осени текущего года, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:11
2023-04-28T10:11
2023-04-28T10:11
новости подмосковья
георгий филимонов
егорьевск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Два картофелехранлища реконструируют в подмосковном Егорьевске к осени текущего года, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Реконструкция овощехранилищ пройдет на предприятии ООО "Развитие", которое специализируется на выращивании зерновых и технических сельскохозяйственных культур, а также картофеля. Инвестиции в проект составят 300 миллионов рублей, из которых 30% составят собственные средства предприятия."Отремонтированные помещения планируют сдать в эксплуатацию в 3 квартале 2023 года. По прогнозам, урожай картофеля на землях предприятия в этом году составит более 4 тысяч тонн. Для сравнения – в прошлом году было собрано 3,8 тысячи тонн", – приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.Он добавило, что в 2023 году предприятие засеет площадь в 1,2 тысячи гектаров, из которых более 10% придется на картофель.
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егорьевск
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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георгий филимонов, егорьевск, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Георгий Филимонов, Егорьевск, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Два картофелехранлища реконструируют в подмосковном Егорьевске к осени текущего года, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Реконструкция овощехранилищ пройдет на предприятии ООО "Развитие", которое специализируется на выращивании зерновых и технических сельскохозяйственных культур, а также картофеля. Инвестиции в проект составят 300 миллионов рублей, из которых 30% составят собственные средства предприятия.
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"Отремонтированные помещения планируют сдать в эксплуатацию в 3 квартале 2023 года. По прогнозам, урожай картофеля на землях предприятия в этом году составит более 4 тысяч тонн. Для сравнения – в прошлом году было собрано 3,8 тысячи тонн", – приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова
.
Он добавило, что в 2023 году предприятие засеет площадь в 1,2 тысячи гектаров, из которых более 10% придется на картофель.