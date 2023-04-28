https://ria.ru/20230428/rekonstruktsiya-1868356615.html

Реконструкцию двух картофелехранилищ проведут в Егорьевске к осени

Реконструкцию двух картофелехранилищ проведут в Егорьевске к осени - РИА Новости, 28.04.2023

Реконструкцию двух картофелехранилищ проведут в Егорьевске к осени

Два картофелехранлища реконструируют в подмосковном Егорьевске к осени текущего года, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:11

2023-04-28T10:11

2023-04-28T10:11

новости подмосковья

георгий филимонов

егорьевск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Два картофелехранлища реконструируют в подмосковном Егорьевске к осени текущего года, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Реконструкция овощехранилищ пройдет на предприятии ООО "Развитие", которое специализируется на выращивании зерновых и технических сельскохозяйственных культур, а также картофеля. Инвестиции в проект составят 300 миллионов рублей, из которых 30% составят собственные средства предприятия."Отремонтированные помещения планируют сдать в эксплуатацию в 3 квартале 2023 года. По прогнозам, урожай картофеля на землях предприятия в этом году составит более 4 тысяч тонн. Для сравнения – в прошлом году было собрано 3,8 тысячи тонн", – приводятся слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.Он добавило, что в 2023 году предприятие засеет площадь в 1,2 тысячи гектаров, из которых более 10% придется на картофель.

https://ria.ru/20230427/avtobus-1868253284.html

егорьевск

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

георгий филимонов, егорьевск, московская область (подмосковье)