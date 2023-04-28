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Захарова резко ответила на слова посла США Трейси об отсутствии разногласий
Захарова резко ответила на слова посла США Трейси об отсутствии разногласий - РИА Новости, 28.04.2023
Захарова резко ответила на слова посла США Трейси об отсутствии разногласий
Слова посла США Линн Трейси об отсутствии разногласий между Штатами и народом России не вяжутся с политикой Вашингтона, заявила представитель МИД Мария Захарова РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T06:11
2023-04-28T06:11
2023-04-28T10:56
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Слова посла США Линн Трейси об отсутствии разногласий между Штатами и народом России не вяжутся с политикой Вашингтона, заявила представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале."Народ России убивают по наводке Соединенных Штатов, на деньги Соединенных Штатов, из оружия Соединенных Штатов", — написала Захарова.При этом, отметила она, делается это все руками режима, который пришел к власти в результате госпереворота, вызванного действиями Вашингтона.Ранее в беседе с изданием "Коммерсант" Трейси выразила мнение, что США не рассматривают жителей России в качестве врагов. По словам дипломата, отмена России и ее будущего не числится среди целей Соединенных Штатов.
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), мария захарова, линн трейси
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Мария Захарова, Линн Трейси
Захарова резко ответила на слова посла США Трейси об отсутствии разногласий
Захарова резко ответила на слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с россиянами
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Слова посла США Линн Трейси об отсутствии разногласий между Штатами и народом России не вяжутся с политикой Вашингтона, заявила представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале
.
"Народ России убивают по наводке Соединенных Штатов, на деньги Соединенных Штатов, из оружия Соединенных Штатов", — написала Захарова.
При этом, отметила она, делается это все руками режима, который пришел к власти в результате госпереворота, вызванного действиями Вашингтона.
Ранее в беседе с изданием "Коммерсант" Трейси выразила мнение, что США не рассматривают жителей России в качестве врагов. По словам дипломата, отмена России и ее будущего не числится среди целей Соединенных Штатов.
США работают над сохранением ДСНВ, заявила посол в России Трейси