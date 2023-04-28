https://ria.ru/20230428/raznoglasiya-1868323939.html

Захарова резко ответила на слова посла США Трейси об отсутствии разногласий

Захарова резко ответила на слова посла США Трейси об отсутствии разногласий - РИА Новости, 28.04.2023

Захарова резко ответила на слова посла США Трейси об отсутствии разногласий

Слова посла США Линн Трейси об отсутствии разногласий между Штатами и народом России не вяжутся с политикой Вашингтона, заявила представитель МИД Мария Захарова РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T06:11

2023-04-28T06:11

2023-04-28T10:56

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вашингтон (штат)

мария захарова

линн трейси

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Слова посла США Линн Трейси об отсутствии разногласий между Штатами и народом России не вяжутся с политикой Вашингтона, заявила представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале."Народ России убивают по наводке Соединенных Штатов, на деньги Соединенных Штатов, из оружия Соединенных Штатов", — написала Захарова.При этом, отметила она, делается это все руками режима, который пришел к власти в результате госпереворота, вызванного действиями Вашингтона.Ранее в беседе с изданием "Коммерсант" Трейси выразила мнение, что США не рассматривают жителей России в качестве врагов. По словам дипломата, отмена России и ее будущего не числится среди целей Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20230427/dsnv-1868286514.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), мария захарова, линн трейси