Нидерланды отправили на Украину экспертов для расследования преступлений
Нидерланды и Чехия отправили на Украину экспертов для расследования военных преступлений
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Нидерланды в третий раз направили на Украину экспертов для расследования предполагаемых военных преступлений, на этот раз совместно с Чехией, сообщило в пятницу нидерландское Минобороны.
"В начале этой недели на Украину для расследования военных преступлений выехала группа судебно-медицинских экспертов... Речь идет о команде из 60 человек, в которую также вошли девять экспертов из Чехии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны Нидерландов.
Отмечается, что голландские эксперты поехали на Украину уже в третий раз. В их обязанности входит сбор доказательств и расследование военных преступлений.
Первый раз группа судебно-медицинских специалистов из Нидерландов под эгидой Международного уголовного суда (МУС) ездила на Украину в мае 2022 года. Второй раз они побывали там в конце прошлого года. Прокуратура Международного уголовного суда в Гааге приступила 2 марта 2022 года к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей МУС.