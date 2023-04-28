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Нидерланды отправили на Украину экспертов для расследования преступлений - РИА Новости, 28.04.2023
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20:31 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/rassledovanie-1868609694.html
Нидерланды отправили на Украину экспертов для расследования преступлений
Нидерланды отправили на Украину экспертов для расследования преступлений - РИА Новости, 28.04.2023
Нидерланды отправили на Украину экспертов для расследования преступлений
Нидерланды в третий раз направили на Украину экспертов для расследования предполагаемых военных преступлений, на этот раз совместно с Чехией, сообщило в пятницу РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T20:31
2023-04-28T20:31
в мире
украина
нидерланды
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ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Нидерланды в третий раз направили на Украину экспертов для расследования предполагаемых военных преступлений, на этот раз совместно с Чехией, сообщило в пятницу нидерландское Минобороны. "В начале этой недели на Украину для расследования военных преступлений выехала группа судебно-медицинских экспертов... Речь идет о команде из 60 человек, в которую также вошли девять экспертов из Чехии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны Нидерландов. Отмечается, что голландские эксперты поехали на Украину уже в третий раз. В их обязанности входит сбор доказательств и расследование военных преступлений. Первый раз группа судебно-медицинских специалистов из Нидерландов под эгидой Международного уголовного суда (МУС) ездила на Украину в мае 2022 года. Второй раз они побывали там в конце прошлого года. Прокуратура Международного уголовного суда в Гааге приступила 2 марта 2022 года к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей МУС.
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в мире, украина, нидерланды, россия
В мире, Украина, Нидерланды, Россия
Нидерланды отправили на Украину экспертов для расследования преступлений

Нидерланды и Чехия отправили на Украину экспертов для расследования военных преступлений

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Нидерланды в третий раз направили на Украину экспертов для расследования предполагаемых военных преступлений, на этот раз совместно с Чехией, сообщило в пятницу нидерландское Минобороны.
"В начале этой недели на Украину для расследования военных преступлений выехала группа судебно-медицинских экспертов... Речь идет о команде из 60 человек, в которую также вошли девять экспертов из Чехии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны Нидерландов.
Отмечается, что голландские эксперты поехали на Украину уже в третий раз. В их обязанности входит сбор доказательств и расследование военных преступлений.
Первый раз группа судебно-медицинских специалистов из Нидерландов под эгидой Международного уголовного суда (МУС) ездила на Украину в мае 2022 года. Второй раз они побывали там в конце прошлого года. Прокуратура Международного уголовного суда в Гааге приступила 2 марта 2022 года к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей МУС.
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