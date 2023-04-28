https://ria.ru/20230428/putin-1868564191.html

Путин призвал обеспечить защиту людей на новых территориях

Путин призвал обеспечить защиту людей на новых территориях - РИА Новости, 28.04.2023

Путин призвал обеспечить защиту людей на новых территориях

Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо сделать всё, чтобы защитить сограждан в новых регионах России и отстоять их выбор. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:44

2023-04-28T17:44

2023-04-28T18:29

владимир путин

россия

общество

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо сделать всё, чтобы защитить сограждан в новых регионах России и отстоять их выбор.Ранее он сообщил, что надо создавать условия для динамического роста регионов, вошедших в состав РФ, для скорейшего восстановления их инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения."Мы обязаны сделать всё, чтобы отстоять и защитить их однозначный выбор вернуться в Россию",- сказал Путин в ходе своего выступления перед Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ.

https://ria.ru/20230428/rossiya-1868569583.html

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владимир путин, россия, общество