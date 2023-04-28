https://ria.ru/20230428/putin-1868564191.html
Путин призвал обеспечить защиту людей на новых территориях
Путин призвал обеспечить защиту людей на новых территориях - РИА Новости, 28.04.2023
Путин призвал обеспечить защиту людей на новых территориях
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо сделать всё, чтобы защитить сограждан в новых регионах России и отстоять их выбор. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:44
2023-04-28T17:44
2023-04-28T18:29
владимир путин
россия
общество
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо сделать всё, чтобы защитить сограждан в новых регионах России и отстоять их выбор.Ранее он сообщил, что надо создавать условия для динамического роста регионов, вошедших в состав РФ, для скорейшего восстановления их инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения."Мы обязаны сделать всё, чтобы отстоять и защитить их однозначный выбор вернуться в Россию",- сказал Путин в ходе своего выступления перед Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ.
https://ria.ru/20230428/rossiya-1868569583.html
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Путин о защите интересов жителей новых территорий России
Путин о защите интересов жителей новых территорий России.
2023-04-28T17:44
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин призвал обеспечить защиту людей на новых территориях
Президент Путин призвал сделать все для защиты людей на новых территориях
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо сделать всё, чтобы защитить сограждан в новых регионах России и отстоять их выбор.
Ранее он сообщил, что надо создавать условия для динамического роста регионов, вошедших в состав РФ, для скорейшего восстановления их инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения.
"Мы обязаны сделать всё, чтобы отстоять и защитить их однозначный выбор вернуться в Россию",- сказал Путин в ходе своего выступления перед Советом законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ.
Россия будет последовательно идти к намеченным целям, заявил Путин