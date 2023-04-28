https://ria.ru/20230428/putin-1868435385.html
В Кремле рассказали о планах Путина на первую неделю мая
В Кремле рассказали о планах Путина на первую неделю мая - РИА Новости, 28.04.2023
В Кремле рассказали о планах Путина на первую неделю мая
Программы на 1 мая у президента РФ Владимира Путина нет, далее у главы государства пройдет рабочая неделя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:10
2023-04-28T13:10
2023-04-28T13:21
общество
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Программы на 1 мая у президента РФ Владимира Путина нет, далее у главы государства пройдет рабочая неделя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230427/pervomay-1868173693.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, дмитрий песков
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о планах Путина на первую неделю мая
Песков: у президента Путина нет программы на Первомай, а после его ждет рабочая неделя