https://ria.ru/20230428/putin-1868435385.html

В Кремле рассказали о планах Путина на первую неделю мая

В Кремле рассказали о планах Путина на первую неделю мая - РИА Новости, 28.04.2023

В Кремле рассказали о планах Путина на первую неделю мая

Программы на 1 мая у президента РФ Владимира Путина нет, далее у главы государства пройдет рабочая неделя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:10

2023-04-28T13:10

2023-04-28T13:21

общество

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Программы на 1 мая у президента РФ Владимира Путина нет, далее у главы государства пройдет рабочая неделя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230427/pervomay-1868173693.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, дмитрий песков