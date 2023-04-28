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В Кремле рассказали о планах Путина на первую неделю мая - РИА Новости, 28.04.2023
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13:10 28.04.2023 (обновлено: 13:21 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/putin-1868435385.html
В Кремле рассказали о планах Путина на первую неделю мая
В Кремле рассказали о планах Путина на первую неделю мая - РИА Новости, 28.04.2023
В Кремле рассказали о планах Путина на первую неделю мая
Программы на 1 мая у президента РФ Владимира Путина нет, далее у главы государства пройдет рабочая неделя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:10
2023-04-28T13:21
общество
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Программы на 1 мая у президента РФ Владимира Путина нет, далее у главы государства пройдет рабочая неделя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230427/pervomay-1868173693.html
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общество, россия, владимир путин, дмитрий песков
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о планах Путина на первую неделю мая

Песков: у президента Путина нет программы на Первомай, а после его ждет рабочая неделя

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Программы на 1 мая у президента РФ Владимира Путина нет, далее у главы государства пройдет рабочая неделя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"На Первомай нет, а потом рабочая неделя, там много всего", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у президента какая-то программа на 1 мая.
Первое мая - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Первое мая: история появления праздника, традиции, как его отмечают
27 апреля, 16:02
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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