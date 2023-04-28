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СМИ: Байден обнажил слабое место для удара Путина - РИА Новости, 28.04.2023
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13:06 28.04.2023 (обновлено: 14:52 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/putin-1868433756.html
СМИ: Байден обнажил слабое место для удара Путина
СМИ: Байден обнажил слабое место для удара Путина - РИА Новости, 28.04.2023
СМИ: Байден обнажил слабое место для удара Путина
Президент США Джо Байден не догадался, что главы России Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин намерены нанести глобальный удар по Западу, пишет Марк Тот и Джонатан РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T13:06
2023-04-28T14:52
в мире
джо байден
си цзиньпин
владимир путин
россия
сша
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден не догадался, что главы России Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин намерены нанести глобальный удар по Западу, пишет Марк Тот и Джонатан Суит для издания The Hill. "В отличие от Байдена, Путин и Си Цзиньпин, похоже, понимают, что они находятся в глобальном соревновании за превосходство с Западом. В то время как администрация Белого дома продолжает бессистемно "поворачивать" от одного регионального кризиса к другому, российский и китайский лидеры одновременно бросают вызов Вашингтону на глобальном уровне", — говорится в публикации. Авторы считают, что такие люди, как госсекретарь США Энтони Блинкен, рассматривают кризисы не как часть более масштабной игры, а как отдельные события. По их мнению, аналогичная ситуация была с выводов войск США из Афганистана, а теперь Москва и Пекин используют это как доказательство того, что Вашингтон нельзя считать надежным союзником. "Сколько еще примеров нужно Байдену и Блинкену, прежде чем они, наконец, придут к выводу, что их разрозненный и постоянно меняющийся подход к внешней политике и национальной безопасности США несостоятелен и лишь позволяет Путину и Си срывать интересы США и Запада во всем мире?" — отмечается в материале. Авторы приходят к выводу, что если у администрации Байдена и есть всеобъемлющая внешняя политика или подход к национальной безопасности США, то это, как сказал Уинстон Черчилль о России в 1939 году, "загадка, окутанная тайной и упрятанная в лабиринте".
https://ria.ru/20230428/ukraina-1868332809.html
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россия
сша
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в мире, джо байден, си цзиньпин, владимир путин, россия, сша, вашингтон (штат)
В мире, Джо Байден, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, США, Вашингтон (штат)
СМИ: Байден обнажил слабое место для удара Путина

Hill: несостоятельная политика Байдена позволила России и Китаю навредить интересам США

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден не догадался, что главы России Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин намерены нанести глобальный удар по Западу, пишет Марк Тот и Джонатан Суит для издания The Hill.

"В отличие от Байдена, Путин и Си Цзиньпин, похоже, понимают, что они находятся в глобальном соревновании за превосходство с Западом. В то время как администрация Белого дома продолжает бессистемно "поворачивать" от одного регионального кризиса к другому, российский и китайский лидеры одновременно бросают вызов Вашингтону на глобальном уровне", — говорится в публикации.
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Авторы считают, что такие люди, как госсекретарь США Энтони Блинкен, рассматривают кризисы не как часть более масштабной игры, а как отдельные события. По их мнению, аналогичная ситуация была с выводов войск США из Афганистана, а теперь Москва и Пекин используют это как доказательство того, что Вашингтон нельзя считать надежным союзником.

"Сколько еще примеров нужно Байдену и Блинкену, прежде чем они, наконец, придут к выводу, что их разрозненный и постоянно меняющийся подход к внешней политике и национальной безопасности США несостоятелен и лишь позволяет Путину и Си срывать интересы США и Запада во всем мире?" — отмечается в материале.

Авторы приходят к выводу, что если у администрации Байдена и есть всеобъемлющая внешняя политика или подход к национальной безопасности США, то это, как сказал Уинстон Черчилль о России в 1939 году, "загадка, окутанная тайной и упрятанная в лабиринте".
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В миреДжо БайденСи ЦзиньпинВладимир ПутинРоссияСШАВашингтон (штат)
 
 
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