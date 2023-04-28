https://ria.ru/20230428/putin-1868433756.html

СМИ: Байден обнажил слабое место для удара Путина

СМИ: Байден обнажил слабое место для удара Путина - РИА Новости, 28.04.2023

СМИ: Байден обнажил слабое место для удара Путина

Президент США Джо Байден не догадался, что главы России Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин намерены нанести глобальный удар по Западу, пишет Марк Тот и Джонатан РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T13:06

2023-04-28T13:06

2023-04-28T14:52

в мире

джо байден

си цзиньпин

владимир путин

россия

сша

вашингтон (штат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902696_0:212:2983:1890_1920x0_80_0_0_0fa78b4a19e60b831d7a51e327a4afad.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден не догадался, что главы России Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин намерены нанести глобальный удар по Западу, пишет Марк Тот и Джонатан Суит для издания The Hill. "В отличие от Байдена, Путин и Си Цзиньпин, похоже, понимают, что они находятся в глобальном соревновании за превосходство с Западом. В то время как администрация Белого дома продолжает бессистемно "поворачивать" от одного регионального кризиса к другому, российский и китайский лидеры одновременно бросают вызов Вашингтону на глобальном уровне", — говорится в публикации. Авторы считают, что такие люди, как госсекретарь США Энтони Блинкен, рассматривают кризисы не как часть более масштабной игры, а как отдельные события. По их мнению, аналогичная ситуация была с выводов войск США из Афганистана, а теперь Москва и Пекин используют это как доказательство того, что Вашингтон нельзя считать надежным союзником. "Сколько еще примеров нужно Байдену и Блинкену, прежде чем они, наконец, придут к выводу, что их разрозненный и постоянно меняющийся подход к внешней политике и национальной безопасности США несостоятелен и лишь позволяет Путину и Си срывать интересы США и Запада во всем мире?" — отмечается в материале. Авторы приходят к выводу, что если у администрации Байдена и есть всеобъемлющая внешняя политика или подход к национальной безопасности США, то это, как сказал Уинстон Черчилль о России в 1939 году, "загадка, окутанная тайной и упрятанная в лабиринте".

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868332809.html

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868352634.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, си цзиньпин, владимир путин, россия, сша, вашингтон (штат)