СМИ: Байден обнажил слабое место для удара Путина
Hill: несостоятельная политика Байдена позволила России и Китаю навредить интересам США
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден не догадался, что главы России Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин намерены нанести глобальный удар по Западу, пишет Марк Тот и Джонатан Суит для издания The Hill.
"В отличие от Байдена, Путин и Си Цзиньпин, похоже, понимают, что они находятся в глобальном соревновании за превосходство с Западом. В то время как администрация Белого дома продолжает бессистемно "поворачивать" от одного регионального кризиса к другому, российский и китайский лидеры одновременно бросают вызов Вашингтону на глобальном уровне", — говорится в публикации.
"В отличие от Байдена, Путин и Си Цзиньпин, похоже, понимают, что они находятся в глобальном соревновании за превосходство с Западом. В то время как администрация Белого дома продолжает бессистемно "поворачивать" от одного регионального кризиса к другому, российский и китайский лидеры одновременно бросают вызов Вашингтону на глобальном уровне", — говорится в публикации.
Авторы считают, что такие люди, как госсекретарь США Энтони Блинкен, рассматривают кризисы не как часть более масштабной игры, а как отдельные события. По их мнению, аналогичная ситуация была с выводов войск США из Афганистана, а теперь Москва и Пекин используют это как доказательство того, что Вашингтон нельзя считать надежным союзником.
"Сколько еще примеров нужно Байдену и Блинкену, прежде чем они, наконец, придут к выводу, что их разрозненный и постоянно меняющийся подход к внешней политике и национальной безопасности США несостоятелен и лишь позволяет Путину и Си срывать интересы США и Запада во всем мире?" — отмечается в материале.
Авторы приходят к выводу, что если у администрации Байдена и есть всеобъемлющая внешняя политика или подход к национальной безопасности США, то это, как сказал Уинстон Черчилль о России в 1939 году, "загадка, окутанная тайной и упрятанная в лабиринте".
"Сколько еще примеров нужно Байдену и Блинкену, прежде чем они, наконец, придут к выводу, что их разрозненный и постоянно меняющийся подход к внешней политике и национальной безопасности США несостоятелен и лишь позволяет Путину и Си срывать интересы США и Запада во всем мире?" — отмечается в материале.
Авторы приходят к выводу, что если у администрации Байдена и есть всеобъемлющая внешняя политика или подход к национальной безопасности США, то это, как сказал Уинстон Черчилль о России в 1939 году, "загадка, окутанная тайной и упрятанная в лабиринте".