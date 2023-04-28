https://ria.ru/20230428/puteshestviya-1868240094.html
Врач назвал лекарства, которые должны быть в аптечке у каждого туриста
Врач назвал лекарства, которые должны быть в аптечке у каждого туриста - РИА Новости, 28.04.2023
Врач назвал лекарства, которые должны быть в аптечке у каждого туриста
Существует список препаратов, которые должны быть в аптечке каждого туриста, рассказал РИА Новости профессор кафедры фармакологии Института фармации им. А.П... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T00:24
2023-04-28T00:24
2023-04-28T00:24
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Существует список препаратов, которые должны быть в аптечке каждого туриста, рассказал РИА Новости профессор кафедры фармакологии Института фармации им. А.П. Нелюбина Сеченовского университета Владимир Чубарев.По словам эксперта, при ушибах и травмах необходимы обезболивающие — анальгетики или нестероидные противовоспалительные средства. Кровоточащую рану нужно обработать дезинфектором — йодом, перекисью водорода или "зеленкой". Для перевязки раны в аптечке должны быть бинты и пластыри, еще — ножницы и пинцет, чтобы вытащить, например, занозу.Для борьбы с аллергическими реакциями полезно иметь антигистаминные препараты, лучше — последнего поколения. От них не клонит в сон.Снижать температуру доктор рекомендует ибупрофеном, парацетамолом (если нет проблем с печенью) или аспирином (если не болит желудок).При отравлении поможет уголь и сорбенты, в тяжелых случаях нужно обратиться к врачу: возможно, без антибиотиков не обойтись.Профессор не рекомендует везти с собой антибиотики. Дело в том, что они воздействуют на бактерии, а на вирусы и грибок — нет. Прежде чем применять препарат, нужно получить результаты "посева" — выяснить, какое лекарство необходимо использовать, что невозможно сделать самостоятельно.
https://ria.ru/20230427/yaponiya-1868222444.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Врач назвал лекарства, которые должны быть в аптечке у каждого туриста
Профессор Чубарев: в аптечке туриста должны быть жаропонижающие и обезболивающие лекарства
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Существует список препаратов, которые должны быть в аптечке каждого туриста, рассказал РИА Новости профессор кафедры фармакологии Института фармации им. А.П. Нелюбина Сеченовского университета Владимир Чубарев.
По словам эксперта, при ушибах и травмах необходимы обезболивающие — анальгетики или нестероидные противовоспалительные средства. Кровоточащую рану нужно обработать дезинфектором — йодом, перекисью водорода или "зеленкой". Для перевязки раны в аптечке должны быть бинты и пластыри, еще — ножницы и пинцет, чтобы вытащить, например, занозу.
Для борьбы с аллергическими реакциями полезно иметь антигистаминные препараты, лучше — последнего поколения. От них не клонит в сон.
Снижать температуру доктор рекомендует ибупрофеном, парацетамолом (если нет проблем с печенью) или аспирином (если не болит желудок).
При отравлении поможет уголь и сорбенты, в тяжелых случаях нужно обратиться к врачу: возможно, без антибиотиков не обойтись.
Профессор не рекомендует везти с собой антибиотики. Дело в том, что они воздействуют на бактерии, а на вирусы и грибок — нет. Прежде чем применять препарат, нужно получить результаты "посева" — выяснить, какое лекарство необходимо использовать, что невозможно сделать самостоятельно.
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