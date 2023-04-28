https://ria.ru/20230428/puteshestviya-1868240094.html

Врач назвал лекарства, которые должны быть в аптечке у каждого туриста

Врач назвал лекарства, которые должны быть в аптечке у каждого туриста - РИА Новости, 28.04.2023

Врач назвал лекарства, которые должны быть в аптечке у каждого туриста

Существует список препаратов, которые должны быть в аптечке каждого туриста, рассказал РИА Новости профессор кафедры фармакологии Института фармации им. А.П... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T00:24

2023-04-28T00:24

2023-04-28T00:24

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Существует список препаратов, которые должны быть в аптечке каждого туриста, рассказал РИА Новости профессор кафедры фармакологии Института фармации им. А.П. Нелюбина Сеченовского университета Владимир Чубарев.По словам эксперта, при ушибах и травмах необходимы обезболивающие — анальгетики или нестероидные противовоспалительные средства. Кровоточащую рану нужно обработать дезинфектором — йодом, перекисью водорода или "зеленкой". Для перевязки раны в аптечке должны быть бинты и пластыри, еще — ножницы и пинцет, чтобы вытащить, например, занозу.Для борьбы с аллергическими реакциями полезно иметь антигистаминные препараты, лучше — последнего поколения. От них не клонит в сон.Снижать температуру доктор рекомендует ибупрофеном, парацетамолом (если нет проблем с печенью) или аспирином (если не болит желудок).При отравлении поможет уголь и сорбенты, в тяжелых случаях нужно обратиться к врачу: возможно, без антибиотиков не обойтись.Профессор не рекомендует везти с собой антибиотики. Дело в том, что они воздействуют на бактерии, а на вирусы и грибок — нет. Прежде чем применять препарат, нужно получить результаты "посева" — выяснить, какое лекарство необходимо использовать, что невозможно сделать самостоятельно.

https://ria.ru/20230427/yaponiya-1868222444.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, медицина