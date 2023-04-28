https://ria.ru/20230428/promyshlennost-1868479253.html
Мишустин рассказал об уровне технологического суверенитета России
Мишустин рассказал об уровне технологического суверенитета России - РИА Новости, 28.04.2023
Мишустин рассказал об уровне технологического суверенитета России
Российская промышленность достигла высокого уровня технологического суверенитета в сфере производства оборудования для возобновляемой энергетики, заявил премьер РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:00
2023-04-28T15:00
2023-04-28T15:59
экономика
россия
михаил мишустин
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ЧЕРКЕССК, 28 апр - РИА Новости. Российская промышленность достигла высокого уровня технологического суверенитета в сфере производства оборудования для возобновляемой энергетики, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что отрасль располагает необходимым отечественным оборудованием, включая гидротурбины и системы управления. "Это конкурентоспособные продукты, по многим характеристикам превосходящие иностранные аналоги", - добавил премьер. В пятницу Мишустин, который находится в Карачаево-Черкесии с рабочим визитом, по видеосвязи дал старт работе двух новых Красногорских МГЭС. Их строительство было начато в 2019 году. В рамках проекта были построены два здания гидроэлектростанций, бетонная плотина длиной 148 метров и высотой 31 метров с водосбросом, правобережная защитная дамба длиной 475 метров. В здании каждой МГЭС размещены по два гидроагрегата мощностью по 12,45 МВт с поворотно-лопастными гидротурбинами, работающими на расчетном напоре 24,9 м. Мощности двух малых гидроэлектростанции позволят питать безопасной экологичной электроэнергией 65 тысяч квартир.
https://ria.ru/20230425/moskva-1867561914.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об уровне технологического суверенитета России
Мишустин: Россия достигла высокого уровня суверенитета в сфере возобновляемой энергетики
ЧЕРКЕССК, 28 апр - РИА Новости. Российская промышленность достигла высокого уровня технологического суверенитета в сфере производства оборудования для возобновляемой энергетики, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин.
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"Несмотря на новые вызовы, правительство продолжает реализацию государственной программы поддержки возобновляемой энергетики. Плотно работаем со многими регионами и, конечно, обсуждаем предложения по новым проектам. Важно, что промышленность достигла высокого уровня технологического суверенитета в данной сфере", - сказал Мишустин в ходе церемонии запуска работе двух новых Красногорских МГЭС.
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Он отметил, что отрасль располагает необходимым отечественным оборудованием, включая гидротурбины и системы управления.
"Это конкурентоспособные продукты, по многим характеристикам превосходящие иностранные аналоги", - добавил премьер.
В пятницу Мишустин, который находится в Карачаево-Черкесии с рабочим визитом, по видеосвязи дал старт работе двух новых Красногорских МГЭС.
Их строительство было начато в 2019 году. В рамках проекта были построены два здания гидроэлектростанций, бетонная плотина длиной 148 метров и высотой 31 метров с водосбросом, правобережная защитная дамба длиной 475 метров. В здании каждой МГЭС размещены по два гидроагрегата мощностью по 12,45 МВт с поворотно-лопастными гидротурбинами, работающими на расчетном напоре 24,9 м. Мощности двух малых гидроэлектростанции позволят питать безопасной экологичной электроэнергией 65 тысяч квартир.
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