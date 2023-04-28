https://ria.ru/20230428/promyshlennost-1868479253.html

Мишустин рассказал об уровне технологического суверенитета России

Мишустин рассказал об уровне технологического суверенитета России - РИА Новости, 28.04.2023

Мишустин рассказал об уровне технологического суверенитета России

Российская промышленность достигла высокого уровня технологического суверенитета в сфере производства оборудования для возобновляемой энергетики, заявил премьер РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:00

2023-04-28T15:00

2023-04-28T15:59

экономика

россия

михаил мишустин

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ЧЕРКЕССК, 28 апр - РИА Новости. Российская промышленность достигла высокого уровня технологического суверенитета в сфере производства оборудования для возобновляемой энергетики, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что отрасль располагает необходимым отечественным оборудованием, включая гидротурбины и системы управления. "Это конкурентоспособные продукты, по многим характеристикам превосходящие иностранные аналоги", - добавил премьер. В пятницу Мишустин, который находится в Карачаево-Черкесии с рабочим визитом, по видеосвязи дал старт работе двух новых Красногорских МГЭС. Их строительство было начато в 2019 году. В рамках проекта были построены два здания гидроэлектростанций, бетонная плотина длиной 148 метров и высотой 31 метров с водосбросом, правобережная защитная дамба длиной 475 метров. В здании каждой МГЭС размещены по два гидроагрегата мощностью по 12,45 МВт с поворотно-лопастными гидротурбинами, работающими на расчетном напоре 24,9 м. Мощности двух малых гидроэлектростанции позволят питать безопасной экологичной электроэнергией 65 тысяч квартир.

https://ria.ru/20230425/moskva-1867561914.html

https://ria.ru/20230419/tekhnologii-1866335120.html

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экономика, россия, михаил мишустин