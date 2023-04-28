https://ria.ru/20230428/pravotvorchestvo-1868576001.html

Путин: правотворчество должно быть направлено на расширение свободы бизнеса

Путин: правотворчество должно быть направлено на расширение свободы бизнеса - РИА Новости, 28.04.2023

Путин: правотворчество должно быть направлено на расширение свободы бизнеса

Правотворчество должно быть направлено на общее расширение свободы бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T18:17

2023-04-28T18:17

2023-04-28T18:17

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_2a6a1f01c06e22ec574564e2ef46e29e.jpg

МОСКВА. 28 апр - РИА Новости. Правотворчество должно быть направлено на общее расширение свободы бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. "Правотворческий поиск должен быть направлен на всемирную поддержку отечественных предприятий, научных центров и трудовых коллективов, новых прорывных проектов во всех областях и сферах на общее расширение свободны предпринимательства", - сказал глава государства во время выступления на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

https://ria.ru/20230428/parlament-1868568286.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин