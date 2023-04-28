https://ria.ru/20230428/pravotvorchestvo-1868576001.html
Путин: правотворчество должно быть направлено на расширение свободы бизнеса
Путин: правотворчество должно быть направлено на расширение свободы бизнеса - РИА Новости, 28.04.2023
Путин: правотворчество должно быть направлено на расширение свободы бизнеса
Правотворчество должно быть направлено на общее расширение свободы бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T18:17
2023-04-28T18:17
2023-04-28T18:17
россия
владимир путин
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МОСКВА. 28 апр - РИА Новости. Правотворчество должно быть направлено на общее расширение свободы бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин. "Правотворческий поиск должен быть направлен на всемирную поддержку отечественных предприятий, научных центров и трудовых коллективов, новых прорывных проектов во всех областях и сферах на общее расширение свободны предпринимательства", - сказал глава государства во время выступления на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.
https://ria.ru/20230428/parlament-1868568286.html
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россия, владимир путин
Путин: правотворчество должно быть направлено на расширение свободы бизнеса
Путин: правотворчество должно быть направлено на общее расширение свободы бизнеса
МОСКВА. 28 апр - РИА Новости. Правотворчество должно быть направлено на общее расширение свободы бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Правотворческий поиск должен быть направлен на всемирную поддержку отечественных предприятий, научных центров и трудовых коллективов, новых прорывных проектов во всех областях и сферах на общее расширение свободны предпринимательства", - сказал глава государства во время выступления на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.
Путин поблагодарил парламентариев за создание законодательного фундамента