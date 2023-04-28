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В Курганской области работает горячая линия для пострадавших от пожаров - РИА Новости, 28.04.2023
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05:26 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/pozhary-1868322553.html
В Курганской области работает горячая линия для пострадавших от пожаров
В Курганской области работает горячая линия для пострадавших от пожаров - РИА Новости, 28.04.2023
В Курганской области работает горячая линия для пострадавших от пожаров
Горячая линия для пострадавших при пожаре в деревне Логоушка в Курганской области работает в круглосуточном режиме, жители смогут задать вопросы по... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T05:26
2023-04-28T05:26
происшествия
курганская область
россия
курган
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – РИА Новости. Горячая линия для пострадавших при пожаре в деревне Логоушка в Курганской области работает в круглосуточном режиме, жители смогут задать вопросы по восстановлению документов и оказанию социальной помощи, сообщила пресс-служба правительства региона. Работают три телефона: 8 (908) 006-72-40 (общие вопросы); 8 (3522) 46-00-49 (психологическая помощь); 8 (3522) 23-11-90 (общие вопросы), уточняется в сообщении. Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи), огнем охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горит на 80 гектарах. Позже сообщили о 76 пострадавших строениях. В 03.50 (01.50 мск) 28 апреля объявлена ликвидация открытого горения в деревне Логоушка. Идет эвакуация жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната – это около 200 человек. Как сообщал глава региона Вадим Шумков, по предварительным данным, есть один погибший - женщина 1935 года рождения, она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами. Постановлением губернатора Курганской области на территории города Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.
https://ria.ru/20230428/pozhary-1868313407.html
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происшествия, курганская область, россия, курган, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курганская область, Россия, Курган, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курганской области работает горячая линия для пострадавших от пожаров

Правительство Курганской области: для пострадавших от пожаров работает горячая линия

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкДом горит в населенном пункте Логоушка в Курганской области
Дом горит в населенном пункте Логоушка в Курганской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Дом горит в населенном пункте Логоушка в Курганской области. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – РИА Новости. Горячая линия для пострадавших при пожаре в деревне Логоушка в Курганской области работает в круглосуточном режиме, жители смогут задать вопросы по восстановлению документов и оказанию социальной помощи, сообщила пресс-служба правительства региона.
«
"На базе областного кризисного центра организована работа телефонов круглосуточной горячей линии для пострадавших от пожаров и членов их семей. По этим телефонам можно получить информацию о размещении в пунктах временного пребывания, консультацию по оказанию социальной помощи, в том числе по вопросам восстановления документов, оформления выплаты, получения гуманитарной помощи, вещей и продуктов питания, экстренную психологическую помощь", - говорится в сообщении.
Работают три телефона: 8 (908) 006-72-40 (общие вопросы); 8 (3522) 46-00-49 (психологическая помощь); 8 (3522) 23-11-90 (общие вопросы), уточняется в сообщении.
Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи), огнем охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горит на 80 гектарах. Позже сообщили о 76 пострадавших строениях. В 03.50 (01.50 мск) 28 апреля объявлена ликвидация открытого горения в деревне Логоушка. Идет эвакуация жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната – это около 200 человек.
Как сообщал глава региона Вадим Шумков, по предварительным данным, есть один погибший - женщина 1935 года рождения, она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами.
Постановлением губернатора Курганской области на территории города Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.
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ПроисшествияКурганская областьРоссияКурганВадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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