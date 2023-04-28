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В Курганской области возбудили уголовное дело из-за масштабных пожаров

В Курганской области возбудили уголовное дело из-за масштабных пожаров - РИА Новости, 28.04.2023

В Курганской области возбудили уголовное дело из-за масштабных пожаров

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за масштабных пожаров в Курганской области. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T01:12

2023-04-28T01:12

2023-04-28T01:50

происшествия

россия

курганская область

курган

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за масштабных пожаров в Курганской области. На территории города Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС. МЧС России вечером в четверг сообщало, что крупный пожар в деревне Логоушка Кетовского муниципального округа локализован, пожарные отстояли 134 дома, площадь ландшафтного пожара составила 90 гектаров, в микрорайоне Утяк возгорание тоже локализовано. В Утяке работают вертолет Ми-8 и самолет Ил-76 МЧС России. Как добавляли в МЧС, авиацией ведомства за минувшие сутки совершено 13 сбросов воды общим объемом 78 тонн. Как уточнял глава региона Вадим Шумков, по предварительным данным, есть один погибший - женщина 1935 года рождения, она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами.

https://ria.ru/20230427/pozhar-1868247498.html

россия

курганская область

курган

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происшествия, россия, курганская область, курган, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)