https://ria.ru/20230428/pozhar-1868623308.html

В Курганской области потушили крупный пожар в селе

В Курганской области потушили крупный пожар в селе - РИА Новости, 28.04.2023

В Курганской области потушили крупный пожар в селе

Пожар в селе Юрахлы Варгашинского района Курганской области полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T22:19

2023-04-28T22:19

2023-04-28T22:19

происшествия

курганская область

варгашинский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пожар в селе Юрахлы Варгашинского района Курганской области полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Как сообщал глава региона Вадим Шумков, крупный пожар, возникший в деревне Корнилово того же района, случился из-за сильного ветра, который принес огонь со стороны деревни Юрахлы, где в районе железнодорожной станции возгорание локализовано на 800 квадратных метрах. Постановлением губернатора области на территории города Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.

https://ria.ru/20230428/pozhar-1868622413.html

курганская область

варгашинский район

россия

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происшествия, курганская область, варгашинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии