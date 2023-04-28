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В Курганской области потушили крупный пожар в селе
В Курганской области потушили крупный пожар в селе - РИА Новости, 28.04.2023
В Курганской области потушили крупный пожар в селе
Пожар в селе Юрахлы Варгашинского района Курганской области полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T22:19
2023-04-28T22:19
2023-04-28T22:19
происшествия
курганская область
варгашинский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пожар в селе Юрахлы Варгашинского района Курганской области полностью потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Как сообщал глава региона Вадим Шумков, крупный пожар, возникший в деревне Корнилово того же района, случился из-за сильного ветра, который принес огонь со стороны деревни Юрахлы, где в районе железнодорожной станции возгорание локализовано на 800 квадратных метрах. Постановлением губернатора области на территории города Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.
https://ria.ru/20230428/pozhar-1868622413.html
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происшествия, курганская область, варгашинский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, Варгашинский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Курганской области потушили крупный пожар в селе
МЧС полностью ликвидировали пожар в селе Юрахлы Курганской области