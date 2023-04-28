https://ria.ru/20230428/pozhar-1868516713.html

В Хакасии тушат крупный степной пожар

В Хакасии тушат крупный степной пожар - РИА Новости, 28.04.2023

В Хакасии тушат крупный степной пожар

В Усть-Абаканском районе Хакасии тушат крупный пожар, фронт которого составляет 10 километров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:28

2023-04-28T16:28

2023-04-28T16:28

происшествия

усть-абаканский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 28 апр - РИА Новости. В Усть-Абаканском районе Хакасии тушат крупный пожар, фронт которого составляет 10 километров, сообщает региональный главк МЧС. "В Усть-Абаканском районе огнеборцы тушат крупный степной пожар. … Пожар локализован. Фронт огня составил 10 километров", - говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что на ликвидации работают 80 человек и 20 единиц техники, пожар распространялся в район дачного массива "Мохово", одно из садовых товариществ удалось защитить. В Усть-Абаканском районе дней десять назад уже тушили крупный ландшафтный пожар - на площади 10 тысяч квадратных метров, тогда спасателям удалось не допустить перехода огня на нежилые постройки поселка Расцвет.

https://ria.ru/20230428/akkumulyator-1868426916.html

усть-абаканский район

россия

республика хакасия

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происшествия, усть-абаканский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика хакасия