https://ria.ru/20230428/pozhar-1868406104.html

В курганском селе Юрахлы локализовали крупный пожар

В курганском селе Юрахлы локализовали крупный пожар - РИА Новости, 28.04.2023

В курганском селе Юрахлы локализовали крупный пожар

Крупный возгорание в селе Юрахлы Варгашинского района Курганской области, где от ландшафтного пожара вспыхнули хозяйственные постройки, удалось локализовать,... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:04

2023-04-28T12:04

2023-04-28T12:04

происшествия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Крупный возгорание в селе Юрахлы Варгашинского района Курганской области, где от ландшафтного пожара вспыхнули хозяйственные постройки, удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о воспламенении в селе Юрахлы хозяйственных построек на площади 800 квадратных метров от ландшафтного пожара. Площадь горения сухой травы составила 100 гектаров. В целях безопасности проводится эвакуация населения. "В 11.39 мск пожар локализован", - сказал собеседник агентства. Постановлением губернатора области на территории Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.

https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html

курганская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии