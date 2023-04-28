https://ria.ru/20230428/pozhar-1868406104.html
В курганском селе Юрахлы локализовали крупный пожар
В курганском селе Юрахлы локализовали крупный пожар - РИА Новости, 28.04.2023
В курганском селе Юрахлы локализовали крупный пожар
Крупный возгорание в селе Юрахлы Варгашинского района Курганской области, где от ландшафтного пожара вспыхнули хозяйственные постройки, удалось локализовать,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:04
2023-04-28T12:04
2023-04-28T12:04
происшествия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Крупный возгорание в селе Юрахлы Варгашинского района Курганской области, где от ландшафтного пожара вспыхнули хозяйственные постройки, удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о воспламенении в селе Юрахлы хозяйственных построек на площади 800 квадратных метров от ландшафтного пожара. Площадь горения сухой травы составила 100 гектаров. В целях безопасности проводится эвакуация населения. "В 11.39 мск пожар локализован", - сказал собеседник агентства. Постановлением губернатора области на территории Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.
https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В курганском селе Юрахлы локализовали крупный пожар
Пожар в курганском селе Юрахлы, где от горящей травы вспыхнули хозпостройки, локализовали