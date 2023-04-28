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В курганском селе Юрахлы локализовали крупный пожар - РИА Новости, 28.04.2023
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12:04 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/pozhar-1868406104.html
В курганском селе Юрахлы локализовали крупный пожар
В курганском селе Юрахлы локализовали крупный пожар - РИА Новости, 28.04.2023
В курганском селе Юрахлы локализовали крупный пожар
Крупный возгорание в селе Юрахлы Варгашинского района Курганской области, где от ландшафтного пожара вспыхнули хозяйственные постройки, удалось локализовать,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:04
2023-04-28T12:04
происшествия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Крупный возгорание в селе Юрахлы Варгашинского района Курганской области, где от ландшафтного пожара вспыхнули хозяйственные постройки, удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о воспламенении в селе Юрахлы хозяйственных построек на площади 800 квадратных метров от ландшафтного пожара. Площадь горения сухой травы составила 100 гектаров. В целях безопасности проводится эвакуация населения. "В 11.39 мск пожар локализован", - сказал собеседник агентства. Постановлением губернатора области на территории Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.
https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html
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происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В курганском селе Юрахлы локализовали крупный пожар

Пожар в курганском селе Юрахлы, где от горящей травы вспыхнули хозпостройки, локализовали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Крупный возгорание в селе Юрахлы Варгашинского района Курганской области, где от ландшафтного пожара вспыхнули хозяйственные постройки, удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о воспламенении в селе Юрахлы хозяйственных построек на площади 800 квадратных метров от ландшафтного пожара. Площадь горения сухой травы составила 100 гектаров. В целях безопасности проводится эвакуация населения.
"В 11.39 мск пожар локализован", - сказал собеседник агентства.
Постановлением губернатора области на территории Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.
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ПроисшествияКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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