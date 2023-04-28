В курганском селе Юрахлы огонь с сухой травы перекинулся на дома
Хозяйственные постройки загорелись от ландшафтного пожара в селе Юрахлы Курганской области
© Пресс-служба МЧС по Курганской области | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат природный пожар в Курганской области
© Пресс-служба МЧС по Курганской области
Сотрудники МЧС тушат природный пожар в Курганской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Хозяйственные постройки загорелись на площади 800 квадратных метров в селе Юрахлы Варгашинского района Курганской области, трава горит на ста гектарах, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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"Происходит загорание хозяйственных построек на площади 800 квадратных метров, площадь ландшафтного пожара составляет 100 гектаров", — сказал собеседник агентства, добавив, что в целях безопасности спасатели эвакуируют местных жителей.
Пожар локализован. По словам собеседника агентства, борьбу с огнем ведут более 40 человек, задействованы 15 единиц техники, включая пожарный поезд и вертолет Ми-8.
В СМИ ранее появились публикации, в которых одной из возможных причин называется искра от тепловоза. В РЖД отметили, что железная дорога возле станции Юрахлы электрифицирована, поэтому эта гипотеза безосновательна.
Постановлением губернатора области на территории Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.