https://ria.ru/20230428/pozhar-1868386339.html

В курганском селе Юрахлы огонь с сухой травы перекинулся на дома

В курганском селе Юрахлы огонь с сухой травы перекинулся на дома - РИА Новости, 28.04.2023

В курганском селе Юрахлы огонь с сухой травы перекинулся на дома

Хозяйственные постройки загорелись на площади 800 квадратных метров в селе Юрахлы Варгашинского района Курганской области, трава горит на ста гектарах,... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:18

2023-04-28T11:18

2023-04-28T12:11

происшествия

курганская область

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Хозяйственные постройки загорелись на площади 800 квадратных метров в селе Юрахлы Варгашинского района Курганской области, трава горит на ста гектарах, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Пожар локализован. По словам собеседника агентства, борьбу с огнем ведут более 40 человек, задействованы 15 единиц техники, включая пожарный поезд и вертолет Ми-8.В СМИ ранее появились публикации, в которых одной из возможных причин называется искра от тепловоза. В РЖД отметили, что железная дорога возле станции Юрахлы электрифицирована, поэтому эта гипотеза безосновательна.Постановлением губернатора области на территории Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.

https://ria.ru/20230427/pozhary-1868232578.html

курганская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курганская область, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)