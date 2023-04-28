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В курганском селе Юрахлы огонь с сухой травы перекинулся на дома - РИА Новости, 28.04.2023
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11:18 28.04.2023 (обновлено: 12:11 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/pozhar-1868386339.html
В курганском селе Юрахлы огонь с сухой травы перекинулся на дома
В курганском селе Юрахлы огонь с сухой травы перекинулся на дома - РИА Новости, 28.04.2023
В курганском селе Юрахлы огонь с сухой травы перекинулся на дома
Хозяйственные постройки загорелись на площади 800 квадратных метров в селе Юрахлы Варгашинского района Курганской области, трава горит на ста гектарах,... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:18
2023-04-28T12:11
происшествия
курганская область
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Хозяйственные постройки загорелись на площади 800 квадратных метров в селе Юрахлы Варгашинского района Курганской области, трава горит на ста гектарах, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Пожар локализован. По словам собеседника агентства, борьбу с огнем ведут более 40 человек, задействованы 15 единиц техники, включая пожарный поезд и вертолет Ми-8.В СМИ ранее появились публикации, в которых одной из возможных причин называется искра от тепловоза. В РЖД отметили, что железная дорога возле станции Юрахлы электрифицирована, поэтому эта гипотеза безосновательна.Постановлением губернатора области на территории Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.
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происшествия, курганская область, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курганская область, Природные пожары в России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В курганском селе Юрахлы огонь с сухой травы перекинулся на дома

Хозяйственные постройки загорелись от ландшафтного пожара в селе Юрахлы Курганской области

© Пресс-служба МЧС по Курганской области | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат природный пожар в Курганской области
Сотрудники МЧС тушат природный пожар в Курганской области
© Пресс-служба МЧС по Курганской области
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Сотрудники МЧС тушат природный пожар в Курганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Хозяйственные постройки загорелись на площади 800 квадратных метров в селе Юрахлы Варгашинского района Курганской области, трава горит на ста гектарах, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«

"Происходит загорание хозяйственных построек на площади 800 квадратных метров, площадь ландшафтного пожара составляет 100 гектаров", — сказал собеседник агентства, добавив, что в целях безопасности спасатели эвакуируют местных жителей.

Пожар локализован. По словам собеседника агентства, борьбу с огнем ведут более 40 человек, задействованы 15 единиц техники, включая пожарный поезд и вертолет Ми-8.
В СМИ ранее появились публикации, в которых одной из возможных причин называется искра от тепловоза. В РЖД отметили, что железная дорога возле станции Юрахлы электрифицирована, поэтому эта гипотеза безосновательна.
Постановлением губернатора области на территории Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Массовые пожары жилых строений в России в 2021-2023 годах
27 апреля, 17:53
 
ПроисшествияКурганская областьПриродные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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