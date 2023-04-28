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Дело о халатности возбудили после пожара в курганской деревне Логоушка

Дело о халатности возбудили после пожара в курганской деревне Логоушка - РИА Новости, 28.04.2023

Дело о халатности возбудили после пожара в курганской деревне Логоушка

Уголовное дело о халатности возбудили в Курганской области после крупного пожара в деревне Логоушка, в результате которого погибла женщина и сгорели около 70... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T10:21

2023-04-28T10:21

2023-04-28T10:23

происшествия

россия

курганская область

курган

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Курганской области после крупного пожара в деревне Логоушка, в результате которого погибла женщина и сгорели около 70 строений, сообщило в Telegram-канале региональное управление СК РФ.По данным следствия, пожар произошел по причине возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населённого пункта в наступивший пожароопасный период.На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа, будут проведены пожарно-технические и другие судебные экспертизы, также будет дана правовая оценка действиям работников органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, а также иных лиц по соблюдению особого противопожарного режима.В центральный аппарат СК России по поручению главы ведомства будет представлен доклад, добавляет СУСК.Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе составила 6 тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Как сообщал глава региона Вадим Шумков, погибла женщина 1935 года рождения - она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами.Постановлением губернатора области на территории города Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.

https://ria.ru/20230427/pomosch-1868277988.html

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россия

курганская область

курган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, курганская область, курган, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)