Дело о халатности возбудили после пожара в курганской деревне Логоушка
Дело о халатности возбудили после пожара и гибели женщины в курганской деревне Логоушка
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат пожар в населенном пункте Логоушка в Курганской области (скриншот видео)
Сотрудники МЧС тушат пожар в населенном пункте Логоушка в Курганской области (скриншот видео)
ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Курганской области после крупного пожара в деревне Логоушка, в результате которого погибла женщина и сгорели около 70 строений, сообщило в Telegram-канале региональное управление СК РФ.
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"По данному факту Кетовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, пожар произошел по причине возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населённого пункта в наступивший пожароопасный период.
На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа, будут проведены пожарно-технические и другие судебные экспертизы, также будет дана правовая оценка действиям работников органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, а также иных лиц по соблюдению особого противопожарного режима.
В центральный аппарат СК России по поручению главы ведомства будет представлен доклад, добавляет СУСК.
Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе составила 6 тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Как сообщал глава региона Вадим Шумков, погибла женщина 1935 года рождения - она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами.
Постановлением губернатора области на территории города Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.