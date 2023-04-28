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Дело о халатности возбудили после пожара в курганской деревне Логоушка - РИА Новости, 28.04.2023
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10:21 28.04.2023 (обновлено: 10:23 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/pozhar-1868360795.html
Дело о халатности возбудили после пожара в курганской деревне Логоушка
Дело о халатности возбудили после пожара в курганской деревне Логоушка - РИА Новости, 28.04.2023
Дело о халатности возбудили после пожара в курганской деревне Логоушка
Уголовное дело о халатности возбудили в Курганской области после крупного пожара в деревне Логоушка, в результате которого погибла женщина и сгорели около 70... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T10:21
2023-04-28T10:23
происшествия
россия
курганская область
курган
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Курганской области после крупного пожара в деревне Логоушка, в результате которого погибла женщина и сгорели около 70 строений, сообщило в Telegram-канале региональное управление СК РФ.По данным следствия, пожар произошел по причине возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населённого пункта в наступивший пожароопасный период.На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа, будут проведены пожарно-технические и другие судебные экспертизы, также будет дана правовая оценка действиям работников органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, а также иных лиц по соблюдению особого противопожарного режима.В центральный аппарат СК России по поручению главы ведомства будет представлен доклад, добавляет СУСК.Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе составила 6 тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Как сообщал глава региона Вадим Шумков, погибла женщина 1935 года рождения - она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами.Постановлением губернатора области на территории города Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.
https://ria.ru/20230427/pomosch-1868277988.html
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происшествия, россия, курганская область, курган, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Курганская область, Курган, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Дело о халатности возбудили после пожара в курганской деревне Логоушка

Дело о халатности возбудили после пожара и гибели женщины в курганской деревне Логоушка

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат пожар в населенном пункте Логоушка в Курганской области (скриншот видео)
Сотрудники МЧС тушат пожар в населенном пункте Логоушка в Курганской области (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС тушат пожар в населенном пункте Логоушка в Курганской области (скриншот видео)
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 апр – РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбудили в Курганской области после крупного пожара в деревне Логоушка, в результате которого погибла женщина и сгорели около 70 строений, сообщило в Telegram-канале региональное управление СК РФ.
«
"По данному факту Кетовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, пожар произошел по причине возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населённого пункта в наступивший пожароопасный период.
На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа, будут проведены пожарно-технические и другие судебные экспертизы, также будет дана правовая оценка действиям работников органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, а также иных лиц по соблюдению особого противопожарного режима.
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В центральный аппарат СК России по поручению главы ведомства будет представлен доклад, добавляет СУСК.
Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе составила 6 тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Как сообщал глава региона Вадим Шумков, погибла женщина 1935 года рождения - она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами.
Постановлением губернатора области на территории города Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.
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