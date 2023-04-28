https://ria.ru/20230428/pozhar-1868324413.html

В подмосковном Клину загорелось здание бывшей швейной фабрики

В подмосковном Клину загорелось здание бывшей швейной фабрики - РИА Новости, 28.04.2023

В подмосковном Клину загорелось здание бывшей швейной фабрики

Спасатели тушат пожар в здании бывшей швейной фабрики в подмосковном Высоковске (городской округ Клин), сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T06:18

2023-04-28T06:18

2023-04-28T06:18

происшествия

клин

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867526279_0:116:911:628_1920x0_80_0_0_be108b323f5164199b7a177c8017d877.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в здании бывшей швейной фабрики в подмосковном Высоковске (городской округ Клин), сообщает пресс-служба МЧС России. Отмечается, что площадь пожара составляет 3,2 тысячи квадратных метров. Распространению огня способствуют конструктивные особенности здания, говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 58 спасателей и 21 единица техники, по предварительным данным, пострадавших нет.

https://ria.ru/20230428/pozhar-1868316763.html

клин

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, клин, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)