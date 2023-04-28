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В подмосковном Клину загорелось здание бывшей швейной фабрики
В подмосковном Клину загорелось здание бывшей швейной фабрики - РИА Новости, 28.04.2023
В подмосковном Клину загорелось здание бывшей швейной фабрики
Спасатели тушат пожар в здании бывшей швейной фабрики в подмосковном Высоковске (городской округ Клин), сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T06:18
2023-04-28T06:18
2023-04-28T06:18
происшествия
клин
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в здании бывшей швейной фабрики в подмосковном Высоковске (городской округ Клин), сообщает пресс-служба МЧС России. Отмечается, что площадь пожара составляет 3,2 тысячи квадратных метров. Распространению огня способствуют конструктивные особенности здания, говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 58 спасателей и 21 единица техники, по предварительным данным, пострадавших нет.
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происшествия, клин, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Клин, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Клину загорелось здание бывшей швейной фабрики
МЧС: спасатели ликвидируют пожар в здании бывшей швейной фабрики в подмосковном Клине