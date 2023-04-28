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В Курганской области ликвидировали два пожара

В Курганской области ликвидировали два пожара - РИА Новости, 28.04.2023

В Курганской области ликвидировали два пожара

Пожар в курганском микрорайоне Утяк потушили, а в деревне Логоушка Курганской области ликвидировали открытое горение, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T02:35

2023-04-28T02:35

2023-04-28T02:47

происшествия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

курган

россия

вадим шумков

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пожар в курганском микрорайоне Утяк потушили, а в деревне Логоушка Курганской области ликвидировали открытое горение, сообщает МЧС России."На пожаре в Логоушке ликвидировано открытое горение. В Утяке пожар ликвидирован полностью", - говорится в сообщении.Ранее пресс-центр МЧС РФ сообщал, что в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи). Позже сообщили о 76 пострадавших строениях. Как уточнял глава региона Вадим Шумков, по предварительным данным, есть один погибший - женщина 1935 года рождения, она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами. Постановлением губернатора Курганской области на территории города Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.

курганская область

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происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, курган, россия, вадим шумков