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В Курганской области ликвидировали два пожара - РИА Новости, 28.04.2023
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02:35 28.04.2023 (обновлено: 02:47 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/pozhar-1868316763.html
В Курганской области ликвидировали два пожара
В Курганской области ликвидировали два пожара - РИА Новости, 28.04.2023
В Курганской области ликвидировали два пожара
Пожар в курганском микрорайоне Утяк потушили, а в деревне Логоушка Курганской области ликвидировали открытое горение, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T02:35
2023-04-28T02:47
происшествия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
курган
россия
вадим шумков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пожар в курганском микрорайоне Утяк потушили, а в деревне Логоушка Курганской области ликвидировали открытое горение, сообщает МЧС России."На пожаре в Логоушке ликвидировано открытое горение. В Утяке пожар ликвидирован полностью", - говорится в сообщении.Ранее пресс-центр МЧС РФ сообщал, что в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи). Позже сообщили о 76 пострадавших строениях. Как уточнял глава региона Вадим Шумков, по предварительным данным, есть один погибший - женщина 1935 года рождения, она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами. Постановлением губернатора Курганской области на территории города Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.
курганская область
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происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, курган, россия, вадим шумков
Происшествия, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Курган, Россия, Вадим Шумков
В Курганской области ликвидировали два пожара

МЧС: в Курганской области потушили пожары в деревне Логоушка и микрорайоне Утяк

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат пожар в населенном пункте Логоушка в Курганской области (скриншот видео)
Сотрудники МЧС тушат пожар в населенном пункте Логоушка в Курганской области (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС тушат пожар в населенном пункте Логоушка в Курганской области (скриншот видео). Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пожар в курганском микрорайоне Утяк потушили, а в деревне Логоушка Курганской области ликвидировали открытое горение, сообщает МЧС России.
"На пожаре в Логоушке ликвидировано открытое горение. В Утяке пожар ликвидирован полностью", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-центр МЧС РФ сообщал, что в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи). Позже сообщили о 76 пострадавших строениях. Как уточнял глава региона Вадим Шумков, по предварительным данным, есть один погибший - женщина 1935 года рождения, она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами. Постановлением губернатора Курганской области на территории города Кургана, где сложная ситуация с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.
 
ПроисшествияКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииКурганРоссияВадим Шумков
 
 
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