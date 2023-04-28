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Киев потерял 65 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 28.04.2023 (обновлено: 14:49 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/poteri-1868465503.html
Киев потерял 65 военных на Херсонском направлении
Киев потерял 65 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.04.2023
Киев потерял 65 военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:19
2023-04-28T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
киев
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также гаубицу Д-30, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в ходе огневого поражения ВСУ потери противника за сутки составили до 65-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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в мире, киев, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Киев потерял 65 военных на Херсонском направлении

Минобороны: Киев потерял 65 военных и САУ "Акация" на Херсонском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСАУ "Акация" на позициях в секторе спецоперации
САУ Акация на позициях в секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САУ "Акация" на позициях в секторе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также гаубицу Д-30, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения ВСУ потери противника за сутки составили до 65-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 апреля, 16:34
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.04.2023Посмотреть
 
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