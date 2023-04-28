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Киев потерял 65 военных на Херсонском направлении
Киев потерял 65 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.04.2023
Киев потерял 65 военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:19
2023-04-28T14:19
2023-04-28T14:49
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 65 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также гаубицу Д-30, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в ходе огневого поражения ВСУ потери противника за сутки составили до 65-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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в мире, киев, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Киев потерял 65 военных на Херсонском направлении
Минобороны: Киев потерял 65 военных и САУ "Акация" на Херсонском направлении